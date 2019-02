Figo: "El Real Madrid sigue vivo en las tres competiciones y no va a tirar la toalla"

Publicado 18/02/2019 16:50:58 CET

MÓNACO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista portugués Luis Figo no descartó al Real Madrid para ninguna de las tres competiciones en las que se mantiene pese a la derrota ante el Girona que le aleja a nueve puntos del FC Barcelona en LaLiga Santander y dejó claro que el equipo madridista "no va a tirar la toalla".

"Este año es un poco difícil porque es año post-Mundial y los jugadores llegan diferentes momentos de la pretemporada. Ahora físicamente el equipo ha mejorado y se nota en juego, y aunque ha perdido ante el Girona sigue vivo en las competiciones que están a pesar de la distancia en LaLiga", comentó Figo este lunes ante los medios antes de acudir a la Gala de los Premios Laureus que se celebra en Mónaco.

El luso recordó además que "el Real Madrid es el Real Madrid y no va a tirar la toalla en cuanto vea que tiene posibilidad de ganar. A ver qué sucede en estos meses en los que se va a decidir todo", subrayó, dejando claro que el conjunto blanco sigue siendo uno de los favoritos para la 'Champions' "por la historia que tiene" en el torneo.

Sobre la aparición de Vinicius en las filas blancas, afirmó del brasileño que "es un joven con gran talento y que lo está haciendo fenomenal". "Soy de los que opina que la edad no cuenta independientemente si tienes 18 ó 35 años si tienes el trabajo y el rendimiento", indicó.

Por ello, el portugués vio bien que Santiago Solari apostase por él. "No me sorprende, era un momento complicado de la temporada y el Real Madrid tenía a mucha gente lesionada, pero ha jugado bien y ha demostrado que tiene calidad", admitió.

Figo también habló del FC Barcelona y la posible pérdida de su filosofía en los últimos partidos. "No se puede analizar el estilo por un partido o dos", avisó. "Durante una temporada hay momentos mejores y otros menos buenos y por eso no se puede dudar de un estilo de muchos años", consideró.

En este sentido, el exfutbolista recalcó que "ya no hay tanto para elegir en el mercado y que eso limita lo que puedes fichar", y que "depende de las generaciones" el que un club pueda sacar "más talento" de su cantera.

"Esto no es automático y que salgan cuatro o cinco en un año y lkuego pasen tres o cuatros y no salga nadie. No se puede fabricar talento cuando se quiere. Una cosa es lo que apuestes en desarrollar la filosofía de juego en la base que te puede permitir que salgan otros jugadores, pero no siempre se sacan los que uno quiere", aclaró.

Por otro lado, cree que Cristiano Ronaldo "continúa haciendo historia" en la Juventus, manteniendo "su línea de gran rendimiento de gran profesional que es", y señaló que la eliminatoria de octavos de 'Champions' entre el campeón italiano y el Atlético mide a dos equipos "con estilo parecido y bastante intensos".

"El Atlético tendrá la motivación extra de que la final es en su estadio y todo puede pasar. Ambos son dos equipos organizados y con buenos jugadores", opinó el exjugador de Sporting de Portugal, FC Barcelona, Real Madrid e Inter.