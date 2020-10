Cardoner: "Bartomeu está fuerte y esta Junta está a su lado"

El Barça pactará con la Generalitat la votación de la moción: "Se podrá celebrar, pero con seguridad"

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del FC Barcelona, Jordi Cardoner, ha asegurado que la Junta Directiva está al lado de su presidente, Josep Maria Bartomeu, a quien ve "bien y fuerte" pese a que la moción de censura hacia su persona y sus compañeros de directiva saldrá adelante, una vez alcanzadas las firmas mínimas.

"Bartomeu está bien, está fuerte. Ha demostrado que está en el frente, en los momentos más complicados lo está aún con más fuerza. Y esta Junta está al lado de su presidente, la salud de esta Junta está bien", aseguró Cardoner en rueda de prensa.

Eso sí, reconoció que Bartomeu está "aceptando que hay motivos" para que haya 19.000 socios que estén dispuestos a avalar esta moción de censura. "Pero esta Junta también valora que hay 90.000 que no lo han hecho. Esto forma parte de las normas de juego de este club", matizó.

Según Cardoner, es tan cierto que habrá unos 19.000 socios que, en tiempos de pandemia y sin poder juntarse en día de partido en el estadio han apoyado la moción, como que 90.000 no lo han hecho. "El esfuerzo de los promotores ha conseguido mover a un número de gente importante, sin partidos, pero también hay que tener en cuenta a la otra parte que no ha votado", recalcó.

Por ello, no piensan en dimitir como Junta Directiva, sino en afrontar la votación. "No ha habido, hasta ahora, ni debate ni coloquio en la Junta Directiva sobre el tema de las dimisiones. Si alguien, a nivel particular, lo ha hecho, no sé pero a nivel de Junta, no", apostilló.

En cuanto a esta votación de la moción de censura, que tendrá lugar una vez la Mesa finalice el recuento de apoyos, entre 10 y 20 días a partir de entonces, cree que será posible llevarla a cabo pero la Junta Directiva pondrá en manos de la Generalitat, de la Secretaría General del Deporte y del Departamento de Salud, el poder llevarla a cabo o no.

"Este proceso se validará de la mano de la administración. No estoy negando la mayor, la votación se podrá celebrar, pero con condiciones y seguridad de salud. Los próximas pasos a seguir se contrastarán con la Secretaría de Deportes y con Salud, se pactarán los 'tempos' y se comunicará lo que se decida", explicó Cardoner.

Como vicepresidente primero, aseguró que la Junta Directiva "asume toda la responsabilidad" de la votación, pero que se basarán en criterios de salud para afrontarla. "La voluntad es que la participación sea alta, ordenada y espaciada, a salvo de cualquier contagio. Primero, la salud", aportó.

Por otro lado, matizó unas declaraciones anteriores y aseguró que a él, por motivos personales, no le compensa el ser presidente del Barça, con lo que no hay cambios respecto a la posibilidad de presentarse. "No contemplo el escenario de ser presidente interino. Acompañaré como hice en 2015 y anteriormente a mi presidente y amigo 'Barto'. Me iré cuando él se vaya", concluyó.