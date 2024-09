Carlo Ancelotti: "Vinícius no está en su mejor versión"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció este viernes que el delantero brasileño Vinícius Jr "no está en su mejor versión", pero que pese a ello sigue siendo "muy importante" para el equipo y "sólo es cuestión de tiempo" que la recupere, mientras que dejó claro sigue existiendo "un ambiente muy bueno y muy sano" en su vestuario.

"Vinícius no está en su mejor versión, pero es muy importante para nosotros. Ha sido determinante para ganar la Supercopa de Europa con una asistencia, aunque es verdad que no ha marcado como de costumbre. Mi última preocupación es su estado porque él siempre trabaja bien, y lo da todo, es solo una cuestión de tiempo que llegue a su mejor versión", afirmó Ancelotti en la previa del duelo de LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad en el Reale Arena.

El italiano no cree que el extremo se haya podido descentrar por una oferta de Arabia Saudí que no sabe "si ha llegado" por un jugador con el que habla "diariamente", aunque "nunca" de este tema. "Creo que a Vinícius le gusta tanto jugar al fútbol que pese a cualquier cosa que pueda pasar en el exterior no va a perder su idea de lo que tiene que hacer, que es jugar al fútbol", zanjó.

Sobre la adaptación de Kylian Mbappé, el de Reggiolo indicó que "progresa cada día" y que "al fin ha terminado su rodaje". "Muchos se olvidan de que empezó la temporada el 9 de agosto. No ha podido hacer pretemporada, pero ha mejorado su condición con partidos y me parece que está muy bien y feliz", añadió.

Ancelotti refrendó la opinión de que Rodrygo Goes "no ha sido valorado lo suficiente" y entiende que esté "molesto" por no estar en la lista del Balón de Oro. "Merecía estar en los 30 sin duda. Alguien se ha olvidado lo que ha hecho Rodrygo en la Champions del año pasado marcando los dos partidos contra el City. Siempre ha sido muy importante", señaló.

"El hecho de ser un comodín es una virtud para él y para nosotros también que tenemos la oportunidad de tener un jugador que puede jugar en muchas posiciones y siempre con mucho rendimiento. Para nosotros tiene la misma importancia que Mbappé y Vinícius, no me ha dicho nunca que tiene un problema en este sentido", aclaró el técnico madridista.

Este tiene claro que si hay algún problema de egos en el vestuario lo va a "detectar". "Seguimos teniendo un ambiente muy bueno y muy sano. Los jugadores están progresando en este sentido y van a tener más responsabilidad en el equipo jóvenes como Vinícius, Rodrygo, Valverde o Tchouámeni", apuntó.

De cara al partido ante la Real Sociedad, confirmó que Jude Bellingham y Aurelien Tchouaméni serán baja en el Reale Arena porque "todavía es un poco demasiado pronto meterles en el equipo" y está por ver si están "disponibles" para la visita del Stuttgart alemán del martes.

Por ello, Ancelotti confesó que Brahim o Arda Güler son la única "duda" que tiene con el once en el que "puede ser también que cambie el sistema". "El último partido hemos jugado con los tres medios y no ha salido bien. La duda es cambiar el sistema o adaptar a uno de estos jugadores, que no están tan acostumbrados, a la posición de interior", añadió.

"CON ESTE CALENDARIO ES BASTANTE NORMAL TENER LESIONES"

"Arda Güler no puede jugar como doble pivote, tiene las características para jugar en la posición de interior. Está respondiendo bien, jugó contra el Valladolid y va a tener más protagonismo, pero eso no significa que sea un titular indiscutible. De hecho, no veo a ninguno así en esta plantilla", puntualizó el italiano.

Además, Ancelotti elogió una vez más a Fede Valverde, cuyo nivel "es muy alto" y que es un jugador que "cada día toma más responsabilidades en el vestuario". "Ahora veo un jugador muy importante para nosotros que progresa cada día. Tiene todo lo que necesita un medio de alto nivel: inteligencia, táctica, fuerza y calidad. Es un jugador espectacular", detalló.

Por otro lado, el preparador blanco insistió en que es "muy importante" que los futbolistas descansen para "intentar evitar las lesiones". "El año pasado tuvimos un montón de lesiones, pero aguantamos muy bien. Tenemos que convivir con esto, porque con este calendario es bastante normal tener lesiones. En estos partidos la rotación va a ser muy importante", afirmó.

Por ello, Ancelotti es consciente que este sábado arranca "un calendario muy exigente de partidos". "Queremos empezarlo bien. Hemos recuperado a algunos jugadores en el parón. Siempre empezamos con toda la ilusión y la gana de competir cada partido, empezando bien este sábado contra un equipo rival que siempre ha sido complicado y difícil, pero tenemos buenas sensaciones en el equipo", sentenció.