Carrasco: "Estoy muy ilusionado de volver a casa, como si no hubiera pasado el tiempo"

Publicado 31/01/2020 21:29:23 CET

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extremo belga Yannick Carrasco se mostró "muy ilusionado" por su regreso al Atlético de Madrid, donde confía en ser bien recibido por la afición como ya ha sido bienvenido por sus compañeros, a las órdenes de Simeone "como si no hubiera pasado el tiempo".

"Estoy muy ilusionado de volver a casa. Estoy muy feliz de volver aquí como si no hubiera pasado el tiempo. Ojalá que pueda ayudar al máximo al equipo porque me han recibido muy bien y espero que vaya bien la cosa", dijo en una entrevista con los medios del club.

La llegada en calidad de cedido de Carrasco al Atleti, de donde salió en 2018 tras dos temporadas y media de rojiblanco, se hizo oficial este viernes y el jugador ya se entrenó a las órdenes del 'Cholo'. "La bienvenida fue muy bien, perfecta, fue fácil porque conozco a mucha gente. Soy uno más de ellos y es fenomenal, voy a darlo todo por el club y el equipo", afirmó.

"Tengo mucha hambre de ponerme otra vez la camiseta y poder jugar otra vez para el Atleti. Estoy muy contento de venir a casa otra vez y espero que todo vaya para adelante. La afición del Atleti es de las mejores, no he jugado en estadios con mejor ambiente y ojalá me reciban como me recibió el grupo", terminó.