Carrick: "Fue la mejor manera de ganar"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, ha asegurado que consiguieron ganar de "la mejor manera" al Villarreal este martes en la quinta jornada de la Liga de Campeones, mostrando "carácter" y "espíritu de lucha", y ha recalcado la importancia de los suplentes en la victoria final.

"Dijimos que habíamos venido aquí para ganar el partido. Siempre creí que lo haríamos y que estábamos listos para esta noche. No fue un encuentro fácil, fue difícil. Son un buen equipo, te hacen trabajar en posesión. Los chicos mostraron un poco de todo y estoy encantado con la forma en que terminó", declaró tras el choque en el Estadio de la Cerámica.

Además, el preparador de los 'red devils', que se estrenaba en el banquillo, resaltó la dificultad que entraña enfrentarse a los castellonenses. "No creo que pudiéramos haber esperado venir aquí y jugar un fútbol bonito desde el primer momento, cuando has sufrido en cuanto a resultados y no estás en una buena forma individual y como equipo, no es fácil", manifestó.

"De alguna manera, fue la mejor manera de ganar para mí, tuvimos que mostrar algo de carácter, tuvimos que profundizar, tuvimos que mostrar nuestro espíritu de lucha. A veces, nos alejábamos y después del descanso volvimos a estar juntos. Los suplentes tuvieron un impacto brutal en el final. Es todo lo que podía esperar, los chicos lo dieron todo", explicó.