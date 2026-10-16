La Cartuja mide la euforia de Betis y Barça

Archivo - Héctor Bellerín y Fermín López en el FC Barcelona-Real Betis de la temporada pasada - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis y el FC Barcelona se enfrentan este sábado en el Estadio de La Cartuja (18.30 horas/DAZN LaLiga) en la novena jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo de máxima exigencia que mide el formidable momento de forma de ambos conjuntos y la euforia compartida, con los béticos terceros y el Barça líder con pleno de puntos, un escenario que también tienen ambos equipos en la Liga de Campeones.

El equipo bético, instalado en la tercera posición del campeonato y reforzado por ese pleno de triunfos en la Liga de Campeones, se presenta como la gran amenaza para la excelencia del líder blaugrana, que cuenta sus partidos por victorias en el torneo doméstico y busca consolidar su dominio tras su reciente exhibición europea en Estambul.

Los de Hansi Flick llegan a la cita en una dinámica arrolladora, encabezando la tabla con 24 puntos de 24 posibles tras sumar ocho triunfos consecutivos. Y la solvencia mostrada en la última jornada liguera ante el Getafe CF (3-0) tuvo continuidad el pasado martes en la máxima competición continental, donde los catalanes firmaron una goleada (1-4) ante el Galatasaray impulsados por los tantos de João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi. Todo ello tras golear en la primera jornada al Feyenoord (5-1).

Para mantener esa inercia victoriosa, Flick podrá volver a contar tanto con Raphinha como con Frenkie de Jong. El brasileño ha vuelto a ejercitarse con el grupo esta semana tras superar unas molestias sufridas con su selección, mientras que el centrocampista neerlandés se ha recuperado ya de su lesión de rodilla. En cambio, siguen siendo baja los lesionados de larga duración Andreas Christensen y Roony Bardghji.

Por su parte, el Real Betis afronta el choque instalado en el mejor tramo del curso. Los hombres de Manuel Pellegrini encadenan cinco jornadas de Liga sumando y ocupan la tercera plaza con 19 puntos, empatados con el Atlético de Madrid. A la abultada victoria frente al CA Osasuna (5-2) de la pasada semana se sumó este miércoles un trepidante triunfo continental ante el Oporto (3-2), certificado con un penalti transformado por Isco Alarcón. El malagueño, referente absoluto del juego verdiblanco, lidera a un equipo que también ha firmado un inicio inmaculado de dos victorias en dos jornadas en la Fase Liga de la Champions.

Por contra, la acumulación de minutos en las últimas semanas obliga a ambos entrenadores a gestionar el reparto de cargas. En el bando local, la ausencia confirmada del exblaugrana Junior Firpo por lesión muscular deja el carril izquierdo expuesto a la rotación entre Fran García y Valentín Gómez, mientras que Aitor Ruibal continúa fuera de la dinámica competitiva. Pellegrini prevé refrescar la alineación con la entrada de Héctor Bellerín, Diego Llorente, Facundo Bernal y Pablo Fornals, además de devolver la titularidad en punta a Cucho Hernández tras su gol ante el cuadro portugués.

En la escuadra catalana el francés Jules Koundé apunta a regresar al lateral derecho y Pau Cubarsí se perfila como fijo en el eje defensivo. En la medular, Rodri Hernández y Pedri mantendrían el mando salvo que las molestias estomacales del canario den paso a Gavi o Dani Olmo, mientras que en la parcela ofensiva Lamine Yamal volverá a ser la principal baza por la derecha, con Gabriel Jesus ganando enteros para actuar como delantero centro y Karim Adeyemi disputando el extremo izquierdo a Anthony Gordon.

La Cartuja albergará así un choque de altos vuelos entre el ataque 'culer', el más demoledor del torneo, y un Betis crecido ante su afición, dispuesto a desafiar la imbatibilidad del FC Barcelona en el compromiso más atractivo del fin de semana liguero y que podría marcar sin duda el presente y el futuro más inmediato de una Liga que todavía espera un primer tropiezo blaugrana.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL BETIS: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Valentín Gómez; Bernal, Fornals; Antony, Isco, Abde; y Cucho Hernández.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Adeyemi; y Gabriel Jesus.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).

--ESTADIO: La Cartuja.

--HORA: 18.30/DAZN LaLiga.