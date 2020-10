Casillas: "El Oporto me brindó cosas que en el Real Madrid no iba a conseguir"

"El gran artífice del cambio en LaLiga es Javier Tebas"

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exportero español Iker Casillas ha reconocido que se marchó del Real Madrid porque necesitaba "respirar" y porque ya no se sentía "tan cómodo", además de porque el Oporto le ofreció "una serie de cosas" que en el club blanco no podría conseguir, y ha apuntado al presidente de LaLiga, Javier Tebas, como el "artífice" del crecimiento y el reconocimiento de la competición en los últimos años.

"Un jugador siempre tiene la idea de acabar en su club, sobre todo los que venimos de la cantera. A veces las circunstancias te hacen cambiar de club. Llegó un punto en el que ya no me sentía tan cómodo en el Real Madrid, necesitaba respirar, buscar algo de aire fresco. El Oporto me brindó una serie de cosas que a lo mejor en el Real Madrid no iba a conseguir. Disfruté de otra manera", declaró en la mesa redonda 'LaLiga de los Fenómenos' que se celebró en Milán (Italia), dentro del foro 'Il Festival dello Sport'.

Aun así, recuerda el "sueño" que supuso jugar en el Real Madrid. "No era mi intención en ningún momento cambiar de aires", confesó, antes de comentar cuál fue su Barça-Madrid favorito. "El primer Clásico que jugué, que fue en el año que debuté, en la 1999-2000, que jugamos en el Bernabéu y ganamos 3-0. Era un niño, antes lo veía como aficionado, y me tocó vivirlo en primera persona. Me encontré muy a gusto. Lo recuerdo con muchísimo cariño", rememoró.

Durante el encuentro, el exguardameta madrileño señaló al presidente de LaLiga, Javier Tebas, como el máximo responsable del crecimiento de la competición en los últimos años. "El gran artífice del cambio en LaLiga es Javier Tebas. Javier apostó por una revolución total en el fútbol español. Nosotros hemos visto un gran cambio en todos los sentidos. Se ha profesionalizado muchísimo más. Lo notas, a nivel mediático, Javier y su equipo han conseguido el posicionamiento que todos queríamos, que disfrutemos como aficionados y que los jugadores disfruten de jugar una competición tan atractiva", subrayó.

Por otra parte, recordó los años en la selección, con la que conquistó dos Eurocopas y un Mundial. "Lo que vivimos nosotros es un momento que va a ser difícil que se vuelva a ver", apuntó, antes de valorar cómo era jugar con Carles Puyol, presente junto a Tebas en la mesa redonda. "Tener a 'Puyi' delante era tener una seguridad del 90%; si estaba rodeado por otros compañeros ya te había prácticamente imbatible", manifestó.

"En los momentos que vivimos en el Mundial o en las Eurocopas éramos como cinco capitanes dentro del vestuario. Me tocó llevar el brazalete por más internacionalidades, pero éramos cinco jugadores de mucho peso y se nos hizo muy fácil llevar en volandas al resto de compañeros que venían. Estábamos 'Puyi' y yo, pero también estaban Xavi, Fernando Torres, Xabi Alonso, después Sergio Ramos...", analizó.

Por último, Casillas aseguró que el fútbol sin público por la pandemia de coronavirus "no es tan emocionante", pero apeló a tener "paciencia". "Estoy convencido de que esto es algo extraordinario, pero espero que se supere en unos meses, que podamos volver a llenar estadios, pero ahora mismo hay que tener paciencia, preservar la salud y esperar a que todo esto pase para entrar en los campos de fútbol", finalizó.