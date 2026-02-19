El Castellón quiere mantener el liderato en Las Palmas y el Racing recuperarse ante el Burgos

Los jugadores del Castellón celebran un gol. - LALIGA

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Castellón visita este sábado el estadio de Gran Canaria para medirse a Las Palmas, en la jornada 27 de LaLiga Hypermotion, un partido en el que los castellonenses buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla ante un rival directo por el ascenso, mientras que el Racing de Santander quiere volver a la senda del triunfo en los Campos de Sports de El Sardinero ante un Burgos que puja por regresar a puestos de 'playoffs'.

El estadio de Gran Canaria será el escenario de un duelo directo por estar en la próxima temporada en Primera División. El Castellón, flamante líder de LaLiga Hypermotion, buscará defender el primer puesto en la tabla con su segunda victoria consecutiva a domicilio y la tercera en términos generales. Para ello, necesitan asaltar un campo en el que no ganan desde el año 1992, habiendo caído en dos de las tres últimas visitas.

Una dinámica muy diferente a la que viven los canarios, que encadenan seis jornadas sin ganar y aún no lo han hecho en lo que llevan de 2026. Pese a esto, los de Luis García continúan en puestos de 'playoffs', aunque el ascenso directo se les ha marchado a los siete puntos, por lo que volver a la senda del triunfo se antoja clave para no seguir perdiendo comba.

Y muy pendiente de lo que ocurra en Las Palmas estará el Racing de Santander que, en caso de tropiezo del Castellón, podría recuperar el primer puesto. Una empresa para la que contarán con el apoyo de El Sardinero, en donde han ganado sus dos últimos encuentros ligueros --Mirandés (1-0) y Las Palmas (4-1)--. La mala noticia para los de José Alberto López será la baja de Juan Arana en ataque, que se suma a la ya conocida de Manex Lozano.

Por su parte, el Burgos llega a Santander después de dos empates consecutivos y una sola victoria en los últimos cuatro partidos. Además, sólo sumado un punto de los últimos nueve posibles lejos de El Plantío, y encadenan dos derrotas en El Sardinero, en las que ni siquiera consiguieron ver puerta. Eso sí, pese a su bajón de resultados se encuentra a un punto del top 6.

Y el otro gran encuentro de la jornada enfrenta en Almería al tercer clasificado, el Almería, y a uno de los equipos más en forma del campeonato, el Córdoba. Un derbi andaluz en el que los blanquiverdes, que no pierden lejos de El Arcágel desde en liga desde septiembre, podrían acercarse a sólo dos puntos de su rival, con un partido menos. Eso sí, no ganan en tierras indálicas desde la temporada 2015-16.

Por su parte, el Almería podría acabar la jornada en puestos de ascenso directo si consigue el triunfo, algo que ha logrado en sus últimos cuatro derbis como local ante el Córdoba, y el Racing de Santander no es capaz de hacer lo propio ante el Burgos.

Además, también destaca el duelo en Riazor del Deportivo de la Coruña ante el Eibar, en el que los coruñeses necesitan puntuar si no quieren abandonar los puesto de 'playoffs' al final de la jornada, así como el Málaga - Albacete del domingo, en el que los andaluces quieren poner fin a dos derrotas consecutivas con un triunfo que les aseguraría acabar la jornada en el top 6.

PROGRAMA DE LA JORNADA 27 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 20.

AC Ceuta - Granada20.30 horas.

Sábado 21.

Leganés - Cultural Leonesa14.00 horas.

Deportivo de la Coruña - Eibar16.15 horas.

Huesca - Mirandés16.15 horas.

Almería - Córdoba18.30 horas.

Las Palmas - Castellón21.00 horas.

Domingo 22.

Real Sporting - Real Valladolid14.00 horas.

Andorra - Real Zaragoza16.15 horas.

Racing de Santander - Burgos18.30 horas.

Málaga - Albacete21.00 horas.

Lunes 23.

Cádiz - Real Sociedad B20.30 horas.