Ceferin defiende que un Mundial de 64 equipos sería "mala idea" y evita pronunciarse sobre la reelección

BELGRADO (SERBIA), 3 Abr. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, afirmó que un Mundial de 64 equipos en 2030 sería una "mala idea" para las naciones europeas y para el propio torneo, y evitó pronunciarse sobre si se presentará a la reelección al frente del organismo.

"Esta propuesta que se ha hecho me ha sorprendido más a mí que a ustedes. Creo que es una mala idea", declaró el esloveno en una rueda de prensa al término del Congreso de la UEFA celebrado en Belgrado, oponiéndose a la iniciativa, porque devaluaría aún más la competición europea.

El concepto de un Mundial con 64 equipos para la edición de 2030 fue planteado por un delegado uruguayo en una reunión del Consejo de la FIFA el mes pasado, y el organismo rector del fútbol mundial ya avanzó que lo consideraría. Uruguay es una de las tres naciones sudamericanas, junto con Argentina y Paraguay, que acogerán un partido cada una en la fase final para conmemorar los 100 años del torneo inaugural, mientras las sedes oficiales son España, Portugal y Marruecos.

"Creo que no es una buena idea para el Mundial en sí, y no es una buena idea tampoco para nuestros partidos de clasificación. Así que no apoyo esa idea; no sé de dónde ha salido, pero es extraño que no supiéramos nada antes de esta propuesta en el Consejo de la FIFA", agregó.

Además, durante su discurso, Ceferin defendió que el fútbol europeo "debe seguir siendo un modelo de unidad". "Somos un equipo unido. Una fuerza unificada. Y una unión poderosa. Somos la unión del fútbol europeo", dijo. "Unimos e inspiramos. Es nuestra misión, con la que estamos totalmente comprometidos", comentó.

"Desde el ambiente eléctrico en los estadios hasta los millones de personas a las que inspiró en todo el mundo, la EURO 2024 nos recordó que donde la política construye muros, el fútbol tiende puentes. No nos dividimos, sino que trabajamos juntos para mostrar el mayor movimiento social de Europa", añadió.

Y se preguntó "quién en el deporte devuelve más que la UEFA", en referencia a su compromiso con la solidaridad financiera. "Nuestro programa 'HatTrick' es uno de los mayores planes de solidaridad en el deporte, redistribuyendo más de la mitad de los ingresos netos de los Campeonatos de Europa masculinos de la UEFA a nuestras federaciones miembro para su inversión", advirtió.

Sin embargo, Ceferin rehusó referirse a su propio futuro como presidente de la UEFA, después de que en el Congreso del año pasado celebrado en París afirmara que no se presentaría a la reelección en 2027, a pesar de que un cambio en el reglamento en esa reunión creó la posibilidad de que cumpliera un cuarto mandato. "Hablemos ahora del Congreso de hoy. He oído muchas cosas, pero no es buen momento para hablar de ello", concluyó.