La centrocampista alemana Lena Oberdorf sufre su segunda rotura del ligamento cruzado en 15 meses

FRANKFURT (ALEMANIA), 20 (dpa/EP)

La centrocampista alemana Lena Oberdorf se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha por segunda vez en 15 meses y se enfrenta a otro largo periodo lejos de los terrenos de juego, según informó este lunes el Bayern Múnich.

Oberdorf, de 23 años, sufrió la lesión en los primeros compases de la victoria por 5-1 del Bayern sobre el Colonia en la Bundesliga el domingo y los exámenes realizados un día después confirmaron la gravedad de la lesión, de la que será operada el martes.

"Esta noticia nos afecta mucho a todos y lo sentimos por Lena. Trabajó incansablemente y con muchas ganas para volver después de su primera lesión", dijo la directora de Fútbol Femenino del Bayern, Bianca Rech. "Enfrentarse ahora a un segundo contratiempo de este tipo es increíblemente duro. Estamos totalmente al lado de Lena, la apoyaremos lo mejor que podamos en su recuperación y estaremos a su lado en todos los sentidos", añadió.

Oberdorf sufrió la primera rotura del ligamento cruzado de la misma rodilla el 16 de julio de 2024, un percance que la dejó fuera de juego durante más de un año y le hizo perderse los Juegos Olímpicos de París de ese año y la Eurocopa de Suiza del pasado verano.

La talentosa futbolista no regresó a la competición oficial con su club, el Bayern, hasta el comienzo de esta temporada, a finales de agosto, e iba a reincorporarse a la selección nacional para la eliminatoria de semifinales de la Liga de Naciones contra Francia.