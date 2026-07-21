Courtois presentará la plataforma NXTPLAY en la décima edición de World Football Summit

Archivo - El portero del Real Madrid Thibaut Courtois en la gala de Bota de Oro de 2025. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois será uno de los ponentes destacados en el próximo World Football Summit Madrid, que regresará a La Nave en Madrid los próximos días 15 y 16 de septiembre la décima edición del evento.

El belga presentará, junto a su socio Gonzalo Vila, la plataforma de inversión NXTPLAY que cofundaron para dar a los deportistas de élite una vía estructurada hacia la propiedad de capital en deporte, medios e innovación, y que tiene en su portfolio a Le Mans FC, KRC Genk y CD Extremadura.

Según un comunicado, Courtois y Vila se sumarán a un cartel que contará con la presencia de más de 150 líderes de todos los sectores de la industria, desde clubes, ligas y federaciones, como el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Iñigo Riestra, hasta marcas patrocinadoras, operadores audiovisuales, plataformas tecnológicas o entidades financieras, informó la nota de prensa.

"La edición que conmemorará el décimo aniversario de la fundación de WFS reunirá a más de 150 ponentes y más de 2.000 asistentes en La Nave, con un programa incluirá novedades como un espacio exclusivo para clubes, ligas y federaciones y sesiones de 'networking' exclusivas para mujeres", relató la nota de prensa.

También acudirán el presidente de el CEO del Wrexham AFC, Michael Williamson; el CEO de Professional Footballer's Association, Maheta Molango; o Craig Hepburn, antiguo responsable de Estrategia Digital de la UEFA; además de especialistas de IA aplicada al deporte y la piloto de rallies Christine GZ.

Asimismo, el comercializador de fondos J.P. Morgan será el patrocinador principal, cuyo panel de ejecutivos analizará "las valoraciones que están transformando la propiedad de los clubes, exigiendo soluciones de financiación cada vez más complejas y acelerando la inversión en infraestructura deportiva de última generación y cómo estos cambios consolidan al fútbol como una clase de activo cada vez más invertible".

Para celebrar su décimo aniversario, WFS refuerza su propuesta de contenidos con novedades como el 'Properties Programme', una experiencia diseñada a medida de clubes, ligas y federaciones en la que incluye un espacio exclusivo, 'workshops' y ponencias específicas, además del tradicional cóctel para clubes, ligas y federaciones.

Además, el refuerzo del 'Female Leaders Programme', la iniciativa pionera de WFS para promover el liderazgo femenino en la industria, que este año incluirá el 'Women in Sport Leadership Exchange', un nuevo formato de 'networking' exclusivo para mujeres desarrollado junto a la agencia CMG.