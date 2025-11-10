Courtois y Valverde sufren sendas lesiones musculares

Archivo - Federico Valverde y Thibaut Courtois se abrazan tras un partido del Real Madrid - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero belga Thibaut Courtois y el centrocampista uruguayo Fede Valverde sufren sendas lesiones musculares que les impedirán ir con sus selecciones en este último parón internacional de 2025 y tras el que esperan estar recuperados.

Según indicó el Real Madrid, las pruebas médicas a las que sometió el guardameta, titular este domingo ante el Rayo Vallecano, detectaron "una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha", mientras que el sudamericano, que se tuvo que retirar 'tocado' en el minuto 83 y se le ha diagnosticado "una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha".

Como es habitual en el club merengue, los dos futbolistas quedan "pendientes de evolución", aunque no podrán jugar ni con Bélgica ni con Uruguay en este parón y el objetivo es que aprovechen este tiempo para recuperarse de cara a estar listos para la visita del domingo 23 de noviembre al Elche CF en LaLiga EA Sports, mientras que tres días después el 15 veces campeón de Europa visita en la Liga de Campeones al Olympiacos griego.