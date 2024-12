Cristina Martín-Prieto: "La liga portuguesa dará que hablar y será grande en 'poquitos' años"

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delantera española Cristina Martín-Prieto celebra su fichaje este pasado verano por el Benfica portugués, su primera experiencia fuera del fútbol español que le ha llevado a jugar en una liga que "en 'poquitos' años dará de hablar y será grande".

"Estoy muy bien, he dado con un club y unas compañeras muy buenas, la verdad que desde un principio me han hecho la estancia como muy acogedora. La verdad es que estoy encantada de haber decidido y de haberme ido para allá", confesó Cristina Martín-Prieto a Europa Press en una entrevista durante la última concentración de la selección española.

La andaluza celebró la buena apuesta de la Federación Portuguesa para hacer crecer la liga, fijándose "mucho en España para intentar mejorar". "No es profesional, pero por ejemplo tienen VAR y juegan en césped natural. Están dando pasos y yo creo que a corto plazo será mejor", apuntó.

"Nos tienen cerca, España es la campeona del mundo y entonces se fija. No puedo decir que la liga es tan competitiva como la española, pero en 'poquitos' años dará de hablar y será grande", advirtió la internacional.

Sin embargo, pese a su buen arranque con el Benfica, el equipo sufrió el revés de quedarse fuera de la fase de grupos, eliminado por el Hammarby sueco y después de una anterior campaña europea donde el conjunto lisboeta fue capaz de empatar con el FC Barcelona y de llegar a los cuartos de final.

"Para mí era nuevo porque esa competición era nueva y yo tenía muchísima ilusión, pero yo no lo he notado tanto como las que ya estaban el año pasado porque el objetivo era o repetir lo mismo o pasar. Para mí era nuevo y he estado más disfrutando del proceso", advirtió Martín-Prieto.

La delantera recalcó que sus compañeras sí "lo sufrieron un poco más". "Sé que en el club y en las compañeras ha sido un palo, y los dos o tres días siguientes los entrenamientos se veía n tristes, pero yo no he podido sentir lo que han sentido ciertas compañeras porque para mí nunca había hecho ni siquiera ni una ronda", sentenció.