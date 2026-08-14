El 'Cuti' Romero se despide del Tottenham para poner rumbo al Atlético

Archivo - Cristian Romero durante el Atlético de Madrid-Tottenham de la Liga de Campeones 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -
El defensa argentino Cristian Romero confirmó este viernes su marcha del Tottenham, un adiós que le acerca ya para fichar definitivamente por el Atlético de Madrid, y aseguró despedirse de un lugar que le ha supuesto "más que un club" y centrándose en "los momentos felices" como la conquista de la Liga Europa en 2025.
Romero ha puesto fin a una etapa de cinco años en los 'Spurs' para fichar por el conjunto madrileño en una operación que rondaría los 40 millones de euros, con una cláusula del 15 por ciento sobre futuras ventas incluida, según ha podido saber la Press Association.
"Hoy me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi reto y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas. Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos", escribió el central en su perfil oficial de 'Instagram'.
El campeón del mundo recordó que cuando fichó por el Tottenham tenía "un sueño claro", el de dejar su "huella en la historia de este club". "Sabía que la única forma de conseguirlo era mediante el trabajo duro, el sacrificio y logrando algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: volver a levantar un trofeo. Y lo conseguimos", subrayó en relación a la conquista de la Liga Europa en 2025.
"El camino no ha sido perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones aprendidas, las personas que me han apoyado y, sobre todo, el cariño que he recibido durante estos cinco años. Gracias a todos los que formáis parte del club y habéis compartido este camino conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y todas las personas que trabajáis entre bastidores: todos formáis parte de mi historia y tenéis un lugar en mi corazón", prosiguió.
A la afición del equipo inglés, le agradeció su cariño. "Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como una más de vosotros desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí"
*Sé que no he sido perfecto, pero hay algo que me da tranquilidad: siempre lo he dado todo. He defendido esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón. Gracias por todo. Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre se quedará aquí. En su día fui uno de vosotros. Hoy me voy como uno de vosotros para siempre. Con todo mi cariño y respeto. Gracias por todo. Y adiós, 'Spurs'", sentenció.