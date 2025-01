Dani Ceballos coge el timón madridista

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid atraviesa su mejor momento en la temporada 2024-2025, como líder de LaLiga EA Sports con renta sobre sus perseguidores, entre los clasificados para, como mínimo, jugar el 'playoff' de la nueva Liga de Campeones y en cuartos de final de la Copa del Rey, y uno de los nombres propios de esta mejoría es el de Dani Ceballos que, con continuidad, ha logrado ser el dueño del centro del campo madridista con datos que recuerdan al exfutbolista alemán Toni Kroos.

En muchas ocasiones ha quedado relegado a un papel secundario, con poco protagonismo en Chamartín desde que fichara por el equipo blanco en el verano de 2017, menos incluso que el merecía, según el propio técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, pero Ceballos está demostrando en este curso 2024-2025 que sabe aprovechar las oportunidades.

"Ha vuelto a su mejor versión después muchos problemas. También, no le he dado a veces los minutos necesarios para coger forma, ha tenido muchas lesiones, pero ahora está muy bien, ha aportado mucho, el equipo está más seguro con él. No es que en los partidos importantes tenga que quitar a uno, él los puede jugar, por qué no", alabó el italiano al de Utrera, de 28 años, antes del último encuentro doméstico en Valladolid.

Ceballos apenas jugó tres minutos en la final de la Supercopa de Europa en agosto, disputando menos de 80 hasta el mes de octubre, lastrado también por una lesión de tobillo que le dejó fuera del equipo en seis partidos.

Pero los problemas físicos de compañeros como los franceses Aurélien Tchouameni -que también ha actuado de central- y Eduardo Camavinga, la necesidad de no 'quemar' a Luka Modric o la todavía juventud de Arda Güler le han permitido convencer a Ancelotti de que es el indicado para coger las riendas del Real Madrid actual.

Además de un Kylian Mbappé ya adaptado por completo -22 goles en todas las competiciones tras un inicio complicado-, Ceballos ha adquirido la relevancia que siempre ha reclamado, gracias a su constancia, paciencia y trabajo. Y sus estadísticas desde noviembre así lo avalan.

Desde el 24 de noviembre del año pasado, cuando fue titular en Butarque ante el CD Leganés, el mediocentro ha sido de la partida en once ocasiones, en las que el Real Madrid ha sumado 10 victorias y solo una derrota, en un mal partido colectivo de los blancos en San Mamés. Una participación que mejora las solo cuatro titularidades del sevillano a estas alturas del curso pasado.

En especial, su aportación ha sido clave en los últimos cuatro encuentros de los blancos, con cuatro goleadas -17 goles a favor- que les han permitido olvidar la debacle en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí, en la que Ceballos fue suplente y el FC Barcelona endosó a los madridistas un contundente 2-5.

Y es que, según datos de 'Driblab', en los cuatro partidos posteriores el mediocentro español acumula de media un 95,8% acierto en pases, realizando 4 envíos clave y 23 pases largos con éxito. El Real Madrid se beneficia ahora de un Ceballos preciso, que casi siempre elige la mejor opción con balón y que ofrece la mejor solución para sus compañeros, además de su compromiso con las tareas defensivas. Solo ha perdido dos balones en cuatro partidos y ha participado en 426 acciones con la pelota (402 con éxito, un 94,4%).

El sevillano es el remedio para la falta de Toni Kroos, uno de los mayores rompecabezas para Ancelotti este curso. Ceballos se ha hecho con el timón del mejor Real Madrid en lo que va de temporada, líder doméstico con cuatro puntos sobre el Atlético de Madrid y siete sobre el FC Barcelona, y vivo en Champions y Copa. Y, además, no sale malparado de la comparación con el exfutbolista alemán.

Los datos de Kroos la pasada temporada, en Liga y Champions, son similares a los del sevillano. En 45 encuentros, promedió un 94,9% de acierto en pases, un total de 11 pérdidas (casi 3 más de las que proyectaría Ceballos en el mismo número de partidos), completó 10 envíos largos y dio 76 pases clave. Un evidente buen momento que incluso le podría abrir la vuelta a la selección, con un técnico como Luis de la Fuente que siempre le ha tenido en buena estima.