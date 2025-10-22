David Aganzo: "Los futbolistas han demostrado valentía y unión, su mensaje ha sido muy claro"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, ha comentado este miércoles que los futbolistas han demostrado "valentía y unión" en la protesta por el partido que iban a disputar Villarreal y FC Barcelona en Miami, y ha recordado que su mensaje siempre ha sido "muy claro", abogando por "la transparencia, el diálogo y el respeto".

"Los futbolistas han demostrado valentía y unión. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido conjuntamente. Hemos demostrado que con transparencia, unión y diálogo se pueden hacer grandes cosas. Es un proyecto muy importante, muy relevante, y que afectaba a mucha gente en el mundo del fútbol y hemos querido tener esa transparencia que no hemos tenido", afirmó el presidente de AFE a los medios antes de la comisión paritaria del convenio colectivo de LaLiga y AFE.

Aganzo recalcó que el mensaje de los futbolistas ha sido "muy claro", demandando "transparencia, diálogo y respeto". "Dentro de esos tres adjetivos creo que ninguno de los que nombro se ha cumplido. Llevamos muchos meses detrás de LaLiga para que nos dieran esa información. Los futbolistas no han habido esa información y lógicamente no se ha probado ningún proyecto", apuntó.

El mandatario sindical subrayó que los jugadores "nunca se han negado a jugar". "Lo que hemos dicho ha sido que no olvidaran esa información, que tuvieran esa transparencia y diálogo con los futbolistas, que son la parte más importante del fútbol, y no hemos tenido esa contestación de LaLiga", agregó.

Sobre las presiones que han podido recibir los jugadores por parte de sus clubes, el ex jugador señaló que los clubes han estado también en "una situación incómoda" porque "no han tenido información" de las partes. "No comparto las presiones, no pueden existir en el mundo del fútbol. Es más fácil sentarse en una mesa y poder llegar a acuerdos", expresó.

"Sindicato y patronal tienen que estar trabajando, tenemos futuros pasos que dar porque queremos que LaLiga mejore. Nosotros no nos oponemos a que la competición mejore, sino que se trate, que se dialogue, que se respete y, lógicamente, que en estos proyectos se cuenten con los futbolistas", explicó David Aganzo.

Por último, el dirigente madrileño dio la razón al capitán del Real Madrid, que denunció la adulteración de la competición en caso de disputarse el partido en Miami: "El modelo de competición sí que se cambia. A partir de que se cambia ese modelo, creo que es correcto el pensamiento que tiene".