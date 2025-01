David Moyes dirigirá de nuevo al Everton

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escocés David Moyes dirigirá al Everton hasta final de temporada y durante dos cursos más, ha confirmado este sábado el club inglés, al que regresa tras su marcha en 2013 y donde sustituye al destituido Sean Dyche, que dejó al equipo decimosexto en la Premier League, solo un punto por encima de la zona de descenso.

Moyes, de 61 años, regresa a Goodison Park, donde dirigió a los 'Toffees' durante más de 500 partidos entre 2002 y 2013, año en el que se marchó al Manchester United para tomar el relevo de Alex Ferguson. Se encontraba sin equipo desde que dejó el West Ham -con el que ganó la Conference League- al final de la temporada pasada.

El preparador británico ha sido la apuesta de los nuevos dueños estadounidenses del club. "Estoy emocionado de trabajar con The Friedkin Group y espero poder ayudarlos a reconstruir el club", afirmó. "Es genial estar de vuelta. Disfruté de 11 años maravillosos y exitosos en el Everton y no dudé cuando me ofrecieron la oportunidad de volver a unirme a este gran club", explicó el preparador escocés, que debutará el miércoles en casa ante el Aston Villa.

El Everton espera evitar el descenso de la Premier League mientras se prepara para trasladarse a su nuevo estadio, Bramley Moore Dock, la próxima temporada. "Estamos encantados de que David se una a nosotros en este momento crucial en la historia del Everton", destacó el presidente ejecutivo de la entidad, Marc Watts.

"Con más de una década de experiencia en el club, es el líder adecuado para impulsarnos a través de nuestra última temporada en Goodison Park y nuestro nuevo estadio. Esperamos trabajar con David para construir las bases de una nueva era para el Everton", finalizó.