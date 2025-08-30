Deportivo Alavés - Atlético de Madrid: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

Los jugadores del Atlético de Madrid celebrando un gol. - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este sábado el estadio de Mendizorroza para medirse al Deportivo Alavés (17.00 horas), en la jornada 3 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los rojiblancos necesitan sumar su primer triunfo liguero si no quieren ceder demasiado terreno con los principales candidatos a hacerse con el título a las primeras de cambio.

La temporada no ha empezado todo lo bien que desearía para el Atlético de Madrid. El equipo de Diego Pablo Simeone, que ha desembolsado más 200 millones de euros este verano en busca de reducir distancia con Real Madrid y Barcelona, no ha pasado del empate en los dos primeros compromisos ligueros. Resultados que hacen que la visita a Vitoria de la tercera jornada esté marcada en rojo en su calendario, ya que otro tropiezo podría dejarlos a seis o siete puntos del liderato.

POSIBLES ALINEACIONES

Deportivo Alavés: Sivera; Jonny, Garcés, Tenaglia, Youssef; Ibáñez, Blanco; Carlos Vicente, Guridi, Aleñá; y Mariano.

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lengelt, Hancko; Simeone, Cardoso, Barrios, Almada; Sörtloth y Julián Álvarez.

FECHA Y HORA DEL PARTIDO

El partido entre Deportivo Alavés y Atlético de Madrid de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 30 de agosto a las 17.00 horas en el estadio de Mendizorroza.

DÓNDE VER

El duelo entre los blanquiazules y los colchoneros se podrá ver por televisión a través del canal Movistar+ LaLiga.