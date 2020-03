Dimite el presidente de la federación estadounidense por la controversia con la equiparación salarial

NUEVA YORK, 13 Mar. (dpa/EP) -

El presidente de la federación estadounidense de fútbol (USSF), Carlos Cordeiro, ha presentado su dimisión debido a la batalla que mantiene con las jugadores de la selección absoluta femenina, que piden la equiparación salarial con los hombres.

La medida se produce después de que se hayan hecho públicas las presentaciones judiciales de las partes y las protestas públicas que eso ha generado. La vicepresidenta de la USSF, Cindy Parlow Cone, ocupará ahora el cargo en funciones y se convertirá en la primera presidenta en la historia de la federación.

"Los argumentos y el lenguaje contenidos en la presentación legal de esta semana causaron gran ofensa y dolor, especialmente a nuestras extraordinarias jugadoras del equipo nacional femenino que merecen algo mejor", dijo Cordeiro en un comunicado.

"Fue inaceptable e inexcusable. No tuve la oportunidad de revisar completamente la presentación antes de enviarla y me responsabilizo de no hacerlo. Si lo hubiera hecho, me habría opuesto al lenguaje que no reflejaba mi admiración personal por nuestras jugadoras femeninas o nuestros valores como organización", añadió el mandatario.

La selección reclama un pago de 67 millones de dólares, la misma cantidad que recibe el equipo masculino. A pesar del mayor nivel de éxito del combinado femenino, el USSF ha justificado la brecha salarial argumentando que las mujeres no son tan populares y que no generan los mismos ingresos que los hombres.

En la reciente presentación judicial, la USSF fue más allá y sugirió que los hombres merecen más dinero porque están tienen más responsabilidad, son físicamente superiores y poseen más habilidad que sus homólogas del equipo femenino, argumentos que en última instancia han causado la renuncia de Cordeiro.