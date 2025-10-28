Directo|Liga Naciones: Sigue el directo del Suecia - España

Ona Batlle y Fridolina Rolfö durante el España-Suecia de ida de las semifinales de la Liga de Naciones 2025 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol busca este martes en Goteborg sellar su pase a la final de la Liga de Naciones 2025 para la que debe defender ante Suecia el valioso y abultado 4-0 que logró el pasado viernes en la ida de las semifinales disputadas en el Estadio de La Rosaleda de Málaga.

España encarriló hace cuatro días el seguir firme en la defensa de su trono de la competición que conquistó en 2024 gracias a un gran partido en el estreno de Sonia Bermúdez como seleccionadora y bajo el liderazgo de Alexia Putellas y Claudia Pina, autora ambos de sendos dobletes ante un rival desarbolado casi siempre salvo en algún tramo de la segunda mitad.

Ahora, la actual campeona del mundo debe saber gestionar este encuentro de vuelta en el Estadio Gamla Ullevi, sobre todo la más que posible fuerte salida del combinado local, que se parecerá mucho más que hubo tras el descanso en Málaga y que tratará principalmente de mejorar su imagen y su eficacia en las dos áreas para acabar con su mala racha ante las españoles, ante las que ha cedido en sus últimos cuatro encuentros.

En el caso de que el combinado nacional aguante bien el marcador se medirá en la final, también a ida vuelta a finales de noviembre y principios de diciembre, ante el ganador de la semifinal entre Francia y Alemania con ventaja para las alemanas del 1-0 de la ida en casa.

Bienvenidos al directo del Suecia - España