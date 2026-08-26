EgyptAir, nuevo patrocinador del FC Barcelona para las tres próximas temporadas

Archivo - El escudo del FC Barcelona en el antiguo Camp Nou. - Matthias Oesterle/dpa - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y la aerolínea EgyptAir han alcanzado un acuerdo para que la empresa egipcia se convierta en patrocinador global del club hasta la temporada 2028-29, y ostenta la categoría aerolínea oficial exclusiva de los equipos azulgrana de fútbol, baloncesto y balonmano, según ha comunicado la entidad catalana este miércoles.

"La aerolínea EgyptAir ha firmado un acuerdo como 'Global Partner' del FC Barcelona hasta la temporada 2028/29. En el marco de este acuerdo, la compañía egipcia ostentará la categoría de 'Exclusive Official Airline' del primer equipo de fútbol masculino, del equipo de baloncesto y del de balonmano. Además, este último equipo lucirá el emblema de EgyptAir en la parte frontal de la camiseta durante los partidos", expresó el comunicado.

Según el FC Barcelona, este acuerdo se enmarca en el plan de expansión de la flota y de la red de rutas internacionales de EgyptAir y pone de manifiesto "el compromiso de la compañía" por mejorar sus servicios y ofrecer una experiencia de viaje superior.

Por su parte, el director de Patrocinios Globales del FC Barcelona, Marc Bruix, consideró esta colaboración como un "paso natural" de la expansión del club. "Este patrocinio refuerza nuestro compromiso de llevar los valores y la emoción del Barça a nuestros seguidores de Oriente Próximo y África, donde contamos con una extraordinaria comunidad de aficionados", aseguró.

Asimismo, el presidente de EgyptAir Holding Company, Ahmed Adel, destacó al Barcelona como "uno de los clubes más prestigiosos del mundo", y consideró este patrocinio como un logro en la historia de la aerolínea. "Con esta colaboración, los 95 años de trayectoria de EgyptAir confluyen con el liderazgo deportivo mundial del FC Barcelona, abriendo nuevos horizontes para conectar con los aficionados al fútbol de todo el mundo", añadió.

"Nuestra presencia en el acto de firma pone de manifiesto la visión compartida de ambas partes para mostrar el papel de EgyptAir a la hora de conectar culturas, civilizaciones y personas, un papel que el deporte ha representado a lo largo de la historia", concluyó Adel.

Para el FC Barcelona, este nuevo acuerdo de patrocinio supone "una oportunidad para ampliar el alcance global de la marca Barça, conectar con nuevos mercados y reforzar su posicionamiento como uno de los equipos deportivos con mayor capacidad de influencia en el ámbito internacional".