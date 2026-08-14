El Elche CF firma el regreso de Ezequiel Ponce por una temporada

Archivo - Ezequiel Ponce antes de un partido con el Elche CF - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Elche CF anunció este viernes un acuerdo con el Houston Dynamo estadounidense para el traspaso del delantero argentino Ezequiel Ponce, que regresa al club franjiverde por el que firma por una temporada, con opción de ampliar su vinculación dos temporadas más en función de objetivos.

El futbolista de Rosario, de 29 años, ya estuvo en las filas del conjunto alicantino desde enero de 2022 hasta el final de la temporada 2022-2023 y ahora "su regreso supone el reencuentro con un club y una afición con los que ya dejó huella durante su anterior etapa en el Martínez Valero". Una primera etapa en la que disputó 47 partidos de Liga, anotando cinco goles.

Formado en las categorías inferiores de Newell's Old Boys, Ponce dio el salto muy joven al fútbol europeo, acumulando experiencia en ligas de máxima exigencia antes de recalar en el Elche CF, su segundo equipo en el fútbol español tras el Granada CF y donde destacó "por su capacidad goleadora, su entrega y su compromiso con el equipo", recalcó la entidad franjiverde.

El Elche detalló que Ponce "es un delantero que destaca por su movilidad, potencia en el área y capacidad para atacar los espacios". "A ello suma intensidad en la presión, trabajo sin balón y un notable instinto rematador, cualidades que vuelven a convertirle en una referencia ofensiva para el conjunto franjiverde", añadió.

"Con su regreso, el Elche CF recupera a un futbolista que conoce la identidad del club y que vuelve para aportar experiencia, carácter y gol en esta nueva etapa en LaLiga EA Sports", sentenció el equipo ilicitano sobre un delantero que anotó 15 goles en sus 59 partidos en la MLS estadounidense.