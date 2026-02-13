El Elche topa con Sergio Herrera y sigue sin ganar en 2026

Elche CF - CA Osasuna - Francisco Macia / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El Elche CF y el CA Osasuna empataron sin goles este viernes en el inicio de la jornada 24 de LaLiga EA Sports celebrado en el Martínez Valero, otro amargo trago para el equipo ilicitano en 2026 y el quinto partido seguido sumando para los 'rojillos'.

El conjunto de Eder Sarabia firmó otro fin de semana sin ganar desde que empezó el nuevo año pese a tener ocasiones muy claras para llevarse el encuentro o, al menos, marcar. Sergio Herrera, meta visitante, desquició a Álvaro Rodríguez y André Silva, delanteros locales que perdonaron las más claras.

El Elche, que se queda con 25 puntos pendiente de lo que ocurra por la parte baja de la tabla, pudo adelantarse a los tres minutos, y también a la media hora, pero Álvaro remató mal y desviado en ambas buenas ocasiones. Los de Sarabia controlaron bien las carreras de Víctor Muñoz y Osasuna apenas generó fútbol en el primer tiempo.

Sin embargo, el equipo visitante dio un paso al frente en la reanudación, y Ante Budimir asomó con peligro por partida doble. La respuesta del Elche fue una gran acción de André Silva que se quedó sin premio por un colosal Sergio Herrera. El meta 'rojillo' se guardó más para el final, aunque Osasuna pudo marcar también con Raúl García, si no la saca Febas casi en la línea de gol.

Rozando el descuento, Herrera terminó de frustrar a Álvaro y, al otro lado, Raúl Moro hizo temer al Martínez Valero con perderlo todo, aunque su mano a mano fue anulado por fuera de juego. Osasuna impuso su racha, que llega a los 30 puntos, ante un Elche que no encuentra el fin a su crisis.