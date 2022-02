Emery: "Tenemos que encontrar algo más para ganar al Madrid"

"Si el partido les va a favor irán pensando en el PSG pero antes no"

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, señaló que deberán "encontrar algo más" respecto al empate sin goles de la primera vuelta para intentar ganar al Real Madrid en el duelo de este sábado en el Estadio de la Cerámica, donde reciben a un líder que no cree que esté pensando de inicio en su próximo duelo europeo ante el PSG.

"Son muy buenos, todos. Tienen alternativas para seguir siendo líderes y un equipo muy temido. Son el mejor equipo ahora mismo en LaLiga. Es una referencia de nivel, para ver si somos capaces de ganarles. Allí en la primera vuelta hicimos un buen partido y empatamos, tenemos que encontrar algo más para ganarles", manifestó en rueda de prensa.

Emery quiere "dar un paso más" y ser ambicioso en el planteamiento de partidos como este. "Nos jugamos tres puntos, nos jugamos saber de qué somos capaces y saber dónde estamos para competir ante el Madrid. Recientemente hemos sido capaces de responder bien, pero tenemos que dar más aunque hayamos tenido resultados con buenas sensaciones", recalcó.

Espera además un partido largo en el que los dos luchen mucho por tener el balón y hacer posesiones media-largas para luego correr. "Ellos corren mucho con los dos laterales y las dos bandas ofensivas, como Asensio y Vinícius. Si añaden a Isco, tendrían muchas superioridades por dentro. Además, tienen variantes durante el partido o de inicio, como Valverde para correr por dentro. Tienen un equipo muy completo", destacó del rival.

"El Real Madrid nos va a exigir muchas cosas, y cosas diferentes, y tendremos que puntualizar en detalles según quien juegue. Hay que tratar de ser nosotros, con un rendimiento alto y saber jugar los 90 minutos a lo que requieren, con una intensidad alta. Y tener mucha inteligencia en la posesión y en leer dónde y cuándo podemos ir a por ellos", argumentó en este sentido.

En definitiva, quiere ser ambicioso pero también que sus jugadores sepan "disfrutar" de un partido así, ante el líder. "Será un partido especial ante un rival que reta y exige mucho al equipo de casa, y necesitamos al afición. Que esté, que vibre, que la sintamos, darles energía y que nos la devuelvan, que le demos buen fútbol. Que haya mucho amarillo y poco blanco", pidió a la afición 'grogueta'.

No estará, para intentar reforzar esa unión entre equipo y grada, un Gerard Moreno que, lesionado, será ausencia de peso. "Con esta última recaída, primero hay que tener tranquilidad para ponerle bien de la lesión y añadir un paso más, que sea no perder a Gerard Moreno al tener tantos cortes en la temporada. No vamos a ponerle plazo, no será mucho pero cuando esté bien querremos que se ponga muy bien y ese será el Gerard que vuelva, dentro de las semanas que sean", pidió Emery.

"Tenemos alternativas para buscar otros recursos diferentes a los de Gerard que nos puedan dar cosas. Pero tener dudas para hacer once es la mejor manera de afrontar un partido. Sabes que tienes alternativas para salir y aportar, con un rendimiento de exigencia", pidió al resto de la plantilla.

Por otro lado, no cree que el Real Madrid esté pensando ya en el partido de la Liga de Campeones ante el PSG de la siguiente semana. "Quizá es más hacia el exterior, no lo creo. Van líderes pero están teniendo partidos ajustados en marcador, como ante el Granada. El Madrid sabe que el partido contra el Villarreal es difícil y los jugadores son conscientes", valoró.

"Ellos saben que nos tendrán que quitar el balón y tendrán que venir a por nosotros. Saben que tendrán que emplearse a fondo en un partido difícil. Si el partido les va a favor irán pensando en el PSG pero antes seguro que no", sentenció.