Escribá: "No dimos buenas sensaciones, el equipo no dio el nivel"

El entrenador del RC Celta, Fran Escribá, lamentó que su equipo no diera "el nivel" de los últimos partidos para competir ante el Atlético de Madrid, en una derrota (2-0) que no dejó "buenas sensaciones" y que sin duda mantiene la agónica lucha celeste por evitar el descenso.

"Nos vamos insatisfechos porque no dimos buenas sensaciones. Pese a que en la primera parte tuvimos alguna ocasión muy clara de gol, pero es cierto que el equipo en ningún momento estuvo cómodo, no nos encontramos. En la segunda parte mejoramos un poco en posición pero es de esos partidos que no te vas satisfecho en ningún sentido", indicó en declaraciones a los medios de LaLiga.

El técnico visitante se refirió a un mal partido de los suyos en el Wanda Metropolitano. "Sin merecerlo, pero es verdad que tuvimos tres ocasiones muy claras y Oblak demostró el nivel que tiene. Es una de las virtudes del Atleti, un gran portero, pero en general no es para irse satisfecho aunque pueda ser lógico perder aquí, por las sensaciones que no fueron las que veníamos trayendo en los últimos partidos", afirmó.

"El dolor de cabeza no se nos ha ido. Sabemos que hasta el final es una liga en la que nos va a tocar pelear mucho", añadió, sobre la lucha por evitar el descenso a la que ayudó mucho la pasada semana un Aspas ausente en Madrid. "Hubiéramos sido algo mejores, pero pensar solo en Aspas es un error. Es nuestro jugador referencia, hubiéramos sido mejores pero en general el equipo es el que no dio el nivel", dijo, pensando en el "ambiente" de Balaídos para ganar al Girona.