Escribá: "Tengo claro que nuestra expulsión sería portada si fuese a la inversa"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche, Fran Escribá, ha asegurado que la expulsión de Raúl Guti en el minuto 66 tras ver la segunda tarjeta amarilla fue "determinante" en la derrota de su equipo ante el Real Madrid (1-2), y tiene "claro" que si se hubiese producido "a la inversa" habría copado "portadas" en los medios de comunicación.

"Si yo fuera árbitro, sacaría menos tarjetas. La primera, que es un agarrón, desde el punto de vista del reglamento posiblemente puede ser tarjeta. Tengo muy claro que a la inversa sería portada de muchos medios. Las dos pueden ser, pero deberían ser un poco más permisivos", declaró en rueda de prensa.

Además, el preparador del conjunto ilicitano cree que tuvieron "opciones" de llevarse un resultado positivo. "Completamos un buen partido en general. La primera parte fue igualada, tengo la sensación de haber tenido las mismas ocasiones o más que ellos. Perdimos un balón en una circulación innecesaria, pero aún así el equipo se rehizo bien", manifestó.

"Creo que fue determinante la expulsión, a partir de ahí todo se pone más complicado y el 0-2 hace mucho daño. En un error de ellos nos metimos en el partido y acabamos teniendo opciones de empatar. Menos por el resultado, estoy satisfecho por el partido del equipo y por el esfuerzo", continuó.

En este sentido, considera que su equipo hizo "un buen partido". "Hay veces que haces un buen partido ante un mal rival y no tiene tanto mérito, pero hoy fue un buen Madrid, aunque no excelso. Siempre les pido que cuando termine el partido nos podamos mirar a los ojos, y hoy es uno de esos días. Todo el mundo dio todo y no tengo nada que reprochar", apuntó.

"El equipo cree en lo que hace y sabe que ese es el camino. Nuestros errores casi siempre nos están penalizando mucho, y el ejemplo del primer gol es claro", dijo, reiterando que tiene "absoluta tranquilidad" a pesar de los resultados. "Nosotros estamos muy tranquilos. Hemos perdido, con este, cinco partidos por la mínima, lo que indica que en ningún sitio nos han pintado la cara o nos han dado un baile. El equipo compite bien, y cuando estás así, llegan las victorias", afirmó.

Por último, Escribá explicó que podrían haber frenado mejor a Vinícius. "Es un jugador que defensivamente se deja cosas y las podíamos haber aprovechado. Quisimos que 'Heli' -Palacios- midiera bien sus salidas, que fuera profundo, pero no era un día para subir doce veces. El primer gol nos pilló abiertos y ya no nos dio tiempo a llegar. Estás jugando contra un gran equipo, generamos suficiente para generar algún gol más", concluyó.