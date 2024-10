España busca afinar la puntería y la senda del triunfo

La selección femenina quiere acabar con su mala racha sin victorias ante una Italia que se le atragantó en sus últimos duelos

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol buscará este martes (18.15 horas/La 1) volver a la senda de la victoria en su segundo amistoso de este parón internacional que le enfrentará a domicilio en Vicenza a una Italia que le ha dado quebraderos de cabeza en sus últimos encuentros.

La campeona del mundo ha perdido el hilo de los triunfos a los que se había hecho acreedora con asiduidad durante su recorrido hacia su histórica victoria en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Pese a alguna mancha, caminó con paso firme hacia los Juegos Olímpicos de París, con título de la Liga de Naciones, pero en la cita francesa se empezó a poner cuesta arriba y desde entonces se le han resistido las alegrías.

El pasado viernes, ante un rival de nivel como Canadá, número seis del ranking mundial de la FIFA, mejoró su juego y su fluidez futbolística, pero sólo pudo empatar a un gol en el Estadio Francisco de la Hera de Almendralejo (Badajoz), gracias a un tanto en los compases finales de la debutante Cristina Martín-Prieto que no evitó que se alarguen a cuatro los choques sin conocer la victoria.

España ha tropezado contra Colombia (2-2), Brasil (4-2), Alemania (1-0) y el combinado norteamericano, y tratará de romper esa dinámica ante una Italia, 14 del mundo, pero que en la pasada Liga de Naciones demostró ser un rival capaz de complicarle las cosas y que además contará con el apoyo del público del Estadio Romeo Menti de Vicenza. La 'Azzurre' cayó por la mínima en casa (0-1) por culpa de un postrero gol de Jenni Hermoso, en lo que fue su segunda derrota ante la 'Roja' en 17 choques, pero fue capaz de ganar en la segunda vuelta en Pontevedra por 2-3.

Este último resultado adverso puede animar el ánimo de revancha del equipo que entrena Montse Tomé, que espera aumentar las buenas sensaciones ofrecidas ante Canadá con, sobre todo, una mejor finalización. El pasado viernes generó mucho, pero le faltó finura en los metros finales y en la definición, aspectos a mejorar ante un combinado que está creciendo a nivel competitivo como demostró con su clasificación para la Eurocopa de 2025 por delante de los Países Bajos.

La seleccionadora asturiana no arrojó demasiada luz sobre si moverá mucho o no su once respecto al último duelo, aunque no podrá contar con dos piezas importantes como la centrocampista Mariona Caldentey y la defensa Laia Aleixandri, esta última ya ausente por problemas físicos ante las canadienses, por lo que parece que repetirá la pareja Laia Codina-María Méndez.

Además, Alexia Putellas y Patri Guijarro viajaron a la gala del Balón de Oro y podría tener algo de descanso y abrir sitio en el once a Jenni Hermoso y la joven Vicky López, mientras que arriba, Athenea del Castillo parece inamovible y su gol ante Canadá le podría dar una oportunidad a Martín-Prieto.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ITALIA: Giuliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Caruso, Greggi; Cantore, Giugliano, Bonansea; y Giacinti.

ESPAÑA: Coll; Fernández, Codina, Méndez, Ouahabi; Hermoso, Abelleira, Putellas; Del Castillo, Redondo y García.

--ÁRBITRA: Frankziska Wildfeuer (ALE).

--ESTADIO: Romeo Menti de Vicenza.

--HORA: 18.15/La 1.