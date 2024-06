España pone rumbo a octavos con pleno

La selección derrota con un gol de Ferran Torres y con la 'unidad B' a Albania y llegará a los cruces con todo triunfos y sin encajar

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol firmó este lunes el pleno de puntos dentro del Grupo B de la Eurocopa de Alemania después de imponerse por un solitario 1-0 a Albania, gracias a un tempranero gol de Ferran Torres que decidió un choque que afrontó con muchas rotaciones para reservar energías para la primera 'final' del torneo el próximo domingo.

España jugará en Colonia los octavos de final después de una fase de grupos inmaculada, tanto en el casillero de triunfos como el del goles encajados. Un rendimiento que ahora deberá refrendar en los partidos a cara y cruz que afrontará tras dar descanso a muchas de sus teóricos titulares, de los que sólo jugaron Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Lamine Yamal y Álvaro Morata.

Fue un tercer partido que sirvió a Luis de la Fuente para 'enchufar' a todos sus convocados y que tuvo dos tiempos diferentes, uno primero donde fue muy superior a su rival, y uno segundo donde bajó un tanto y apenas tuvo ocasiones claras. Al final, un 'mordisco' del 'Tiburón' Ferran Torres, 'MVP' del choque, valió para el triunfo y para eliminar a una Albania a la que faltaron argumentos más poderosos arriba.

Como era de prever, De la Fuente varió mucho su once respecto a los dos primeros partidos. No fue totalmente porque mantuvo a Laporte en el centro de una zaga donde también se estrenaron Raya, en portería, Navas, Vivian y Grimaldo, con sus primeros minutos en el torneo, al igual que Joselu.

Pese a variar su idea de los dos primeros choques, ante la ausencia de sus dos 'puñales', y de un inicio intenso de Albania que no fue a más, España no tardó en dominar ni en abrir el marcador por medio de uno de sus mejores goleadores como es Ferran Torres. Tras dos avisos en forma de cabezazos de Mikel Merino y Joselu, Dani Olmo, en su posición favorita de '10', filtró un gran pase al valenciano que definió con calidad y cruzado ante Strakosha.

La primera misión, abrir pronto el marcador, estaba conseguida, pero eso no varió demasiado el planteamiento de ambos. Los de Sylvinho Mendes no se lanzaron 'a lo loco' a por el empate y eso facilitó el dominio de la actual campeona de la Liga de Naciones, aunque las ocasiones aparecían con cuentagotas y sólo cuando la pelota le llegaba a Dani Olmo.

El tramo final volvió a traer ocasiones para el combinado español, pero el futbolista del RB Leipzig vio como un defensa tapaba a tiempo su disparo cercano a la portería y, tras sendas internadas de Grimaldo, ni Ferran Torres, con la cabeza, ni Merino, con la zurda en buena posición, encontraron la portería. Atrás, Vivian y Laporte neutralizaban cualquier acometida de la selección albanesa que, justo antes del descanso, gozó de su mejor ocasión con un potente disparo de Asllani y buena intervención de Raya.

ESPAÑA AFLOJA

La segunda parte no varió demasiado el guión, aunque Albania sí quiso dar un paso adelante, que no se tradujo en ocasiones de peligro, pero sí en la aparición de más espacios. Joselu, en una posición complicada, 'cazó' la enésima incursión de Grimaldo, rozó el 0-2 al inicio del segundo acto donde Le Normand daba aire a Laporte pese a estar apercibido.

El gol de Croacia ante Italia animó más a la afición balcánica, pero no tanto a su equipo, que no terminaba de arriesgar definitivamente para buscar una remontada que le podía meter y dejar fuera a la 'Azzurra'. Fermín López debutó entonces en el torneo por un desacertado Oyarzabal, mientras que Broja, que había entrado por Manaj, tenía una muy buena para empatar, con Raya de nuevo atento.

Eran los mejores momentos de los de Sylvinho y De la Fuente no dudó y refrescó el ataque con las entradas de Álvaro Morata y Lamine Yamal por Joselu y Ferran, respectivamente. España había bajado su nivel respecto al inicio y el marcador no le permitía tampoco dejarse llevar demasiado para el último cuarto de hora mucho más de ida y vuelta. El extremo dejó algún detalle de su inmensa calidad, pero el marcador no se movió pese a los intentos finales de Albania, bien sujetados por un seguro Raya.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ALBANIA, 0 - ESPAÑA, 1 (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

ALBANIA: Strakosha; Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani (Muçi, min.81), Laçi (Berisha, min.70), Bajrami (Hoxha, min.70); y Manaj (Broja, min.58).

ESPAÑA: Raya; Navas, Vivian, Laporte (Le Normand, min.46), Grimaldo; Merino, Zubimendi; Ferran (Yamal, min.71), Olmo (Baena, min.84), Oyarzabal (Fermín, min.62); y Joselu (Morata, min.71).

--GOLES.

0-1, minuto 13. Ferran Torres.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE). Amonestó a Bajrami (min.66), Berisha (min.88), por Albania, y a Vivian (min.90), por España.

--ESTADIO: Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf.