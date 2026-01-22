España quiere recuperar su brillo en el fútbol sala continental

Archivo - Jesús Velasco, seleccionador español absoluto de fútbol sala masculino - RFEF - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol sala comenzará este viernes su andadura en el Campeonato de Europa que acogen desde el miércoles Lituania, Letonia y Eslovenia, y lo hará buscando recuperar el brillo en este deporte que ha perdido en los últimos años y bajo el mando de Jesús Velasco.

El laureado entrenador manchego fue elegido nuevo seleccionador a finales de 2024, poniendo fin a la etapa con Fede Vidal y después de que en el Mundial de meses antes en Uzbekistán el combinado nacional fuese apeado sorprendentemente en los octavos de final por Venezuela, un mal resultado que evidenció que el fútbol sala nacional había perdido su papel predominante de antaño.

Siete veces campeona de Europa y dos del mundo, la tercera década del siglo no ha sido nada positiva para el combinado nacional, que parece haber dejado el liderazgo en el Viejo Continente a nivel de selecciones a su vecina Portugal y que no juega una final de un gran torneo desde 2018 cuando cedió su trono continental precisamente ante los portugueses, ganadores las dos últimas ediciones, campeones del mundo en 2021 y teóricos rivales a batir.

España sólo pudo ser tercera en el pasado Campeonato de Europa del año 2022, eliminada en las semifinales por Portugal, frente a la que desperdició una renta de 0-2, y acude con ganas de mostrar un paso adelante competitivo bajo la tutela del reputado Jesús Velasco y un equipo renovado.

El nuevo seleccionador cumplió con el primer objetivo, la clasificación para esta cita, lo que hizo con pleno de victorias, 37 goles a favor y sólo tres encajados, y contará con un bloque donde Adolfo Fernández, centenario con la 'Roja' (103 partidos), Mario Rivillos, recuperado por Velasco tras estar ausente desde 2016, Miguel Ángel Cano Mellado, Cecilio Morales, Antonio Pérez, Francisco Cortés y los porteros Dídac Plana y José Miguel Oliver, 'Chemi', aportan la experiencia en grandes citas internacionales, y donde David Novoa ha entrado a última hora por la lesión de Dani Zurdo. Este es el más novel (2 internacionalidades) junto a Ricardo Mayor (9) y Adrián Rivera (9).

La heptacampeona de Europa buscará levantar el título por primera vez desde 2016 empezando su camino en un Grupo C con la anfitriona Eslovenia, rival este viernes (20.30 horas/La 2) en el siempre complejo debut y que en la fase de clasificación para el último Mundial ya fue capaz de arañar un empate ante sus aficionados (1-1) y que en las últimas visitas de la doble campeona del mundo ha sido un hueso duro de roer, con victoria incluida por 1-0 hace diez años.

"Para nosotros es el partido más complicado de toda la competición porque es la puesta en marcha y nos ha tocado un rival complicado, que juega en casa, y al que respetamos mucho. Va a ser un partido muy difícil en todos los sentidos. Es el partido más importante y vamos a intentar llevarlo adelante de la forma que hemos pensado y si lo hacemos así, será más factible ganar", advirtió Velasco en declaraciones recogidas en la web de la RFEF.

Para el seleccionador, Eslovenia "es un equipo que tiene un estilo muy similar desde hace muchos años". "He jugado contra clubes eslovenos bastantes veces y ahora toca con la selección. Es un estilo muy parecido, un equipo muy compacto, consistente, fiable en lo que hace, lo que hace lo hace muy bien. No es muy visual, no es muy creativo, pero tiene buena transición, balón parado, buenos porteros... Casi siempre han sido resultados ajustados y supongo que este viernes será igual", auguró.

"La preparación no ha sido la ideal, hay jugadores que han venido con cuatro partidos en ocho días. Nuestra Liga es muy fuerte, tiene muchos viajes y los jugadores suelen venir muy cansados. Hemos tenido sólo 10 sesiones y ese es un problema. La ventaja es que tenemos muy buenos jugadores y ahora tenemos que intentar coordinarlos, ya que cada uno juega con su estilo en su equipo, y recuperarles físicamente", subrayó el toledano.

Posteriormente, Bielorrusia, el lunes 26, y Bélgica, el jueves 29, completarían una fase de grupos donde debe quedar entre los dos primeros para pasar a los cuartos de final, donde se cruzaría con el Grupo D donde están Portugal, Italia, Polonia y Hungría. En caso de evitar a los portugueses, ya no se podría medir a ellos hasta una hipotética final.