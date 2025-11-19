El España-Turquía, el partido más visto de la selección en la fase de clasificación para el Mundial

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encuentro que midió este martes a España y Turquía en el Estadio de La Cartuja de Sevilla fue el más visto por televisión de los seis que ha disputado la selección española durante la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Según informó este miércoles RTVE en nota de prensa, este partido fue lo más visto del día en 'La 1', ya que rozó los cuatro millones de espectadores (3.968.000), con una cuota del 29,4 por ciento, y superó también los 8,5 millones de contactos.