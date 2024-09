La FA podría sancionar al uruguayo Bentancur tras acusarle de palabras impropias hacia su compañero Son

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) podría sancionar al centrocampista uruguayo del Tottenham, Rodrigo Bentancur, tras acusarle de usar palabras inapropiadas sobre su compañero de equipo, el surcoreano Heung-min Son, durante una entrevista.

El pasado mes de junio, el internacional uruguayo fue preguntado en una entrevista por la camiseta de un jugador de los Spurs, a lo que respondió: "¿La de Sonny? También podría ser del primo de Sonny, ya que todos son iguales".

La organización 'Kick It Out', que lucha contra la discriminación en el fútbol inglés, afirmó haber recibido un "número significativo" de quejas a raíz de los hechos, y Bentancur se disculpó con el delantero surcoreano y capitán de los Spurs, el cual zanjó el asunto diciendo que el centrocampista había "cometido un error" del que se había "disculpado" y que no había querido "decir algo ofensivo intencionadamente".

"Rodrigo Bentancur ha sido acusado de una presunta infracción de la Regla E3 de la FA por mala conducta en relación con una entrevista con los medios de comunicación. Se alega que el centrocampista del Tottenham ha infringido la regla E3.1 de la FA, ya que actuó de manera impropia y/o utilizó palabras abusivas y/o insultantes y/o desprestigió el juego", señaló la federación.

Además, el organismo puntualizó que esto constituye una "infracción agravada", que se define en la Regla E3.2 de la FA, ya que incluyó una referencia, expresa o implícita, a la nacionalidad y/o la raza y/o el origen étnico. "Rodrigo Bentancur tiene hasta el jueves 19 de septiembre de 2024 para proporcionar una respuesta a esta acusación", sentenció.