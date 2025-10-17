FC Barcelona - Girona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado al Girona FC en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en el encuentro correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que equipo blaugrana buscará volver a la senda del triunfo tras sumar dos derrotas consecutivas, la última de ellas sin un Lamine Yamal que está de vuelta tras superar sus molestias en el pubis en un derbi que, por las bajas en ambos bandos, estará descafeinado.

POSIBLES ALINEACIONES

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Bardghji, Fermín, Lamine Yamal; y Rashford.

Girona FC: Gazzaniga; Rincón, Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Solís, Witsel; Bryan Gil, Vanat y Roca.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a FC Barcelona y Girona de la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 18 de octubre a las 16.15 horas en el Estadi Olímpic Lluys Companys.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulgranas y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.