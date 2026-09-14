FIFPRO recalca que su objeción al plan de FIFA fue "hacia aspiraciones unilaterales disfrazadas de solidaridad"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Kai Jane/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO se ha sumado a la petición de una revisión independiente de la gobernanza de la FIFA a raíz de su polémico plan de inversión privada para sus competiciones, entre ellas el Mundial y que fue abandonado tras el rechazo de tres confederaciones continentales, entre ellas la UEFA, recalcando que su objeción al plan del ente rector del fútbol mundial fue hacia sus "aspiraciones unilaterales disfrazadas de mecanismos de solidaridad".

En un comunicado emitido este lunes, FIFPRO indicó que un nuevo informe elaborado por FIFPRO Europa, Player IQ y Football Benchmark revela que los futbolistas que juegan en Europa "representan el 94 por ciento del valor total de los futbolistas" en la Copa del Mundo, "lo que pone de relieve el papel de Europa como centro de empleo para la mano de obra mundial del fútbol".

Además, remarcó que las conclusiones de este informe muestran "por qué la infraestructura que sustenta la mano de obra mundial del fútbol no puede tratarse como un activo vendible e infravalorado, tal y como pretendía la propuesta de la 'FIFA Forward Enterprise' (FFE)", la filial que iba a gestionar estos derechos comerciales, "lo que ponía en peligro el sistema global de desarrollo y solidaridad".

"Las pruebas refuerzan los argumentos a favor de una gobernanza fiable e inclusiva, que incluya una revisión independiente de la toma de decisiones del Consejo de la FIFA y la integración formal de las partes interesadas del fútbol profesional en la forma en que se gobierna este deporte", añadió el sindicato.

Este apela a "fomentar la solidaridad mediante una gobernanza basada en la confianza y no en la toma de decisiones unilateral". "La objeción de FIFPRO Europa a la FFE nunca fue una objeción a la recaudación de fondos para las confederaciones con escasos recursos -ese objetivo es compartido-", advirtió.

"La objeción fue, y sigue siendo, hacia las aspiraciones unilaterales disfrazadas de mecanismo de solidaridad, diseñadas e impuestas sin el consentimiento, la transparencia ni la participación de los jugadores, clubes, ligas y federaciones cuyo trabajo lo sustenta. Cualquier propuesta futura para aumentar la financiación solidaria debería elaborarse de forma conjunta, a través de una gobernanza basada en la confianza, y no presentarse de forma unilateral", añadió.

Por ello, FIFPRO y FIFPRO Europa "reclaman una revisión independiente de la función ejecutiva del Consejo de la FIFA para que ningún cargo pueda volver a actuar de forma unilateral" y también "la integración formal de las partes interesadas del fútbol profesional -los futbolistas, los clubes y las ligas que generan el valor de este deporte- en ese proceso de toma de decisiones, junto con las federaciones miembro".

"Se trata de una oportunidad compartida para que la comunidad futbolística mundial refuerce la gobernanza del fútbol, de modo que refleje y sirva a todos aquellos que sostienen este deporte y dependen de él", sentenció el comunicado.