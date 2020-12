Un fiscal suizo propone investigar a Infantino por el uso de un jet privado

GINEBRA (SUIZA), 10 Dic. (DPA/EP) -

Un fiscal suizo ha propuesto este jueves la apertura de una investigación penal contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por el uso de un jet privado.

"Hay claras señales de conducta criminal por parte del presidente de la FIFA", dijo el fiscal especial Stefan Keller en un comunicado, citando el uso de un jet privado por parte de Infantino.

A Keller se le ha encomendado la tarea de investigar los contactos entre Infantino y Michael Lauber, el ex fiscal general suizo. Lauber renunció recientemente después de que se revelara que había mantenido una reunión secreta e indocumentada con el ejecutivo del fútbol en un momento en que la FIFA estaba sujeta a una investigación por corrupción.

Keller también examinó un jet privado que Infantino había utilizado para viajar de Surinam a Suiza y descubrió que pudo haber cometido una mala gestión. Sin embargo, dependerá de la Procuraduría General decidir si iniciar una investigación formal.

Un portavoz de la oficina dijo a la agencia DPA que no existe tal investigación contra Infantino en este momento y que Keller aún no ha presentado sus hallazgos.

La FIFA ya dijo el pasado mes de agosto que "no había ni hay absolutamente razón alguna para iniciar una investigación, porque no ha ocurrido nada delictivo ni por asomo". "No existe ninguna prueba concreta en absoluto de ningún tipo de delito penal", indicó el organismo.