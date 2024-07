Florentino Pérez, a Endrick: "Tu talento y sacrificio te han permitido cumplir el sueño de tu vida"

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, destacó el "sacrificio", el "talento" y la "convicción" del brasileño Endrick Felipe Moreira de Sousa, para cumplir el sueño de su vida como "una de las estrellas emergentes del fútbol internacional" que "ya emociona a los amantes del buen fútbol" con sus "jugadas increíbles" y sus goles.

"Hoy volvemos a sentir la ilusión con la que recibimos siempre a los jugadores que sueñan con vestir por primera vez la camiseta del Real Madrid. Y lo hacemos en este estadio, que es nuestra casa y que ha ido transformándose en los últimos años hasta convertirse en un monumento que nos enorgullece a todos los que estamos unidos por el sentimiento universal del madridismo", comenzó Pérez ante los aficionados.

El presidente presumió de las 15 Copas de Europa y recordó que "cada título es el primer paso para conseguir el siguiente". "Tenemos una gran plantilla con jugadores que forman parte de la leyenda de este club. Varios de ellos han conseguido alcanzar el récord de las seis copas de Europa de Paco Gento. Estamos convencidos de que este equipo nos va a seguir dando muchas alegrías, forman una gran familia, son madridistas y siguen teniendo hambre de títulos", elogió.

"Nosotros trabajamos para fortalecer las ilusiones de todo el madridismo y lo hacemos siendo fieles a la política deportiva que nos ha convertido en el gran referente del mundo del fútbol. En todo este tiempo la mezcla de grandes jugadores que son los mejores del mundo en sus puestos y la incorporación de jóvenes talentos que son las figuras emergentes llamadas a ser los protagonistas del presente y del futuro", analizó sobre la política de fichajes del club.

Y por ello, siguen "construyendo esta etapa" del club que, según el presidente, "será recordada para siempre", ahora con la llegada de Endrick, "uno de esos futbolistas que han nacido para vestir la camiseta del Real Madrid". "Hemos esperado a que cumpliera los 18 años el pasado domingo para recibir hoy a un joven que ya ha emocionado con su fútbol a todos los que amamos este deporte", comentó.

"Este momento que estás viviendo ahora mismo en este estadio Santiago Bernabéu era lo que soñabas cuando eras un niño. Acabamos de ver como aquel pequeño que comenzaba a jugar al fútbol tenía muy claro que quería ser jugador profesional y jugar algún día en el Real Madrid", se dirigió al joven delantero.

Pérez destacó la "firmeza" y "convicción", junto a su "talento" y "sacrificio", cualidades que le han permitido "cumplir el sueño" de su vida. "Ese sueño que ya tenías cuando tan sólo nueve años, cuando tuviste la experiencia de compartir momentos de fútbol y de vida con la Fundación Real Madrid. Allí ya pudiste comprobar de cerca cuáles son y cómo se inculcan los valores de nuestro club", agregó.

"Llegas al Real Madrid con un bagaje importante que has logrado en un fútbol que es admirado por todos, como es el fútbol brasileño. Allí has logrado dos Ligas, una Supercopa, dos Campeonatos Paulistas, con la camiseta de un equipo histórico, el Palmeiras. Y lo has hecho siendo un jugador muy importante, y logrando también el cariño de todos los aficionados", aplaudió.

Pérez calificó a Endrick de "una de las estrellas emergentes del fútbol internacional", como "el jugador más joven de la historia del Palmeiras en debutar y marcar con el primer equipo con tan solo 16 años". "Tus jugadas increíbles y tus goles ya emocionan a los amantes del buen fútbol. Estamos muy contentos de que formes parte de esta gran familia que te lo va a dar todo. Tú también lo vas a dar todo por este escudo y por esta camiseta con la que afrontas ahora el gran reto de tu vida", zanjó.