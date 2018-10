Forlán: "El Atlético no se centrará en la 'Champions', tiene equipo para pelear por todo"

Publicado 16/10/2018 22:04:45 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador uruguayo Diego Forlán tiene claro que el Atlético de Madrid "no se centrará" sólo "en la 'Champions'" porque "tiene equipo y plantel para pelear por todas las competiciones", además de asegurar que los colchoneros tendrían el mismo objetivo de llegar a la final aunque no se disputase en el Wanda Metropolitano.

"El Atlético no se centrará en la 'Champions', tiene equipo para pelear por todas las competición. Jugar la final en el Wanda es una motivación extra, pero el objetivo sería igual para ellos si la final se jugase en otro sitio. Sea donde sea. Eso es lo más importante", manifestó el que fuese rojiblanco entre 2007 y 2011.

Preguntado por cómo ve la Liga, el delantero charrúa -que recordó que "todavía" no se ha retirado pese a dejar la liga de Hong Kong hace sólo unos meses- explicó que Real Madrid y Barcelona no han comenzado de la mejor manera. "El Madrid no está teniendo tantos goles como en años anteriores. Suplir a Cristiano no es fácil porque te hacía 50-60 goles", añadió el delantero de 39 años.

"Ahí tendría que entrar el equipo para poder suplir esa baja y que cada jugador aporte un poco más. LaLiga está bonita, la veo desde la distancia, pero está bonita. Ahora sólo empieza y luego hay grandes cambios. El Barça ha sufrido muchas lesiones y no ha tenido regularidad, pero vamos a ver lo que sucede en los próximos meses", espetó.

Por último, Forlán fue preguntado por el irregular momento de su compatriota Luis Suárez. "Creo que es sólo un momento. No ha tenido un gran arranque el Barça, pero tampoco el Madrid. Esto demuestra que está parejo y que el año después del Mundial influye mucho. No ha sido una pretemporada con buen descanso. Este parón, por ejemplo, le viene bien a Luis Suárez para poder trabajar y hacer cosas que no se han hecho durante la temporada", finalizó.