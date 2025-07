Francisco Soto: "Es una nueva etapa en el CTA, quiero dejar atrás todas las posibles controversias"

LAS ROZAS (MADRID), 2 (EUROPA PRESS)

Francisco Soto, nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la REF, agradeció "la confianza" del ente federativo para afrontar "un reto con mucha responsabilidad y muchísima ilusión" y para el que no tuvo "dudas" de aceptar cuando se lo plantearon, mientras que dejó claro que esta es una "etapa nueva" en la que prefiere centrarse en "construir" que en polémicas con clubes como el Real Madrid o las motivadas por el 'caso Negreira'.

"Quiero agradecer a la RFEF la confianza en mí, son puestos para los que una persona tiene que ver que alguien tiene algo para poder asumir un reto que cojo con mucha responsabilidad. Agradecer también a la gente que se ha ido del CTA y que ha hecho una labor encomiable y que es necesario ponerla en valor", expresó Soto a los medios tras ser presentado este martes por Rafael Louzán, presidente federativo.

El abogado afronta "una nueva etapa con muchísima ilusión" tras dejar "una carrera profesional en lo más alto" y como "apasionado del fútbol y del arbitraje". "Cuando me lo plantearon no tuve dudas, este es mi lugar en este momento. Creo que todo lo que he aprendido tras mi carrera profesional de 22 años en el despacho asesorando a empresas y llevando inspecciones tributarias, que al final no deja de ser una negociación, en este caso con Hacienda, me puede dar ciertas cualidades para poder también aplicarlas en el ámbito deportivo", detalló.

El nuevo presidente del CTA, que tiene "ideas de quién va a formar" parte de su estructura, pero que aún no ha "llamado a nadie" hasta que no fuese oficial su nombramiento, citó "los principios inspiradores" que quiere poner. "La meritocracia, no estoy dispuesto al tema de cupos arbitrales, los mejores suben. Independencia, transparencia, pero poco a poco; objetividad y uniformidad, que es esencial porque en una misma jugada el mundo del fútbol debe entender que la situación A tiene que tener una consecuencia B", explicó.

El gallego no duda de que le toca "dirigir a un equipo arbitral que es de lo mejorcito a nivel mundial", pero que deben adaptarse a la "ola de cambio" que se está produciendo, y que las otras etapas previas a él "no son malas ni regulares". "Vamos a partir de cero y a construir y ser positivos, y desde ahí vamos a poner en valor el mundo arbitral y, en el corto plazo, que la figura del colectivo sea apreciado por todos los actores del fútbol", agregó.

El nuevo máximo responsable del CTA recordó que cuenta con "una visión bastante amplia del colectivo" y que su deseo es "diálogo, diálogo y más diálogo para que el colectivo tenga las necesidades que está demandando el mundo del fútbol", demandando "un periodo de confianza" y "la máxima ayuda".

"Vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible, estoy convencido de que va a salir bien, y, sobre todo, hay una palabra que es la que pido siempre cuando hablo de los árbitros, empatía, seamos empáticos con los árbitros. Tenemos que remar todos en la misma dirección por el bien del fútbol, hagamos que sea un sitio de divertimento", pidió Soto, que no esconde que se llevara "algún palo por alguna decisión" aunque sea "correcta desde el punto de vista arbitral".

"NO ES EL MOMENTO DE ENTRAR EN POLÉMICAS SIN MUCHO SENTIDO" "Esta es una nueva etapa donde la parte de profesionalización y mi experiencia en la parte ejecutiva puede dar otra visión unido a mi conocimiento arbitral, sobre todo de la base, que creo que es un plus. Sé cómo respira el colectivo y todo puede dar aire nuevo junto a nuevas armas. Después de un tiempo hay que ver qué logramos mejorar y se podrá contestar mejor, es un poco pronto saber qué cambios se van a ver, aunque los habrá seguro", aseguró de cara a lo que se espera con su llegada.

Preguntado por si su nombramiento mejorará las relaciones con el Real Madrid, fue claro. "No se está buscando la satisfacción de clubes concretos, se busca que el fútbol esté satisfecho con un CTA abierto, transparente y objetivo. Hay que tratar que la profesionalización sea lo máxima posible", comentó.

"Es una nueva etapa, el contador está a cero y hay que ser constructivos, no es el momento de entrar en polémicas que creo no tienen mucho sentido. Pido confianza y empatía, y entre todos lograr que el colectivo esté donde debe estar. No quiero entrar ahora en temas puntuales que no aportan nada y dejar atrás todas esas posibles controversias, estoy convencido de que el futuro va a ser otro", manifestó Soto sobre los vídeos del conjunto madridista criticando a los colegiados.

Tampoco quiso hablar de posibles medidas de los árbitros contra el club merengue. "Tengo que reunirme con ellos y ver sus preocupaciones concretas. Les voy a defender a ultranza, pero necesito empaparme de toda esa situación y ver en qué puntos están cuestiones que salen en la mesa para ver con honestidad las soluciones adecuadas", reflexionó el directivo.

Misma línea cuando fue cuestionado por el 'caso Negreira'. "No estoy de acuerdo", replicó sobre si le podía estallar el asunto en su etapa. "Para mí es un caso del pasado y vamos a trabajar para el futuro. No le quiero dar muchas vueltas a algo que está judicializado y que tendrá las repercusiones que tenga. Fue una situación desde mi punto de vista medio puntual", zanjó.

"A Negreira ni le he visto, no quiero valorar cuestiones de atrás cuando se presenta un nuevo aire, no merece mucho la pena entrar en ese debate", prosiguió antes de reconocer que "uno de los objetivos es que los árbitros españoles estén en las principales competiciones internacionales", lo que consideró "una anomalía que hay que subsanar como sea" y que podría ser provocada por este polémico asunto. "En las próximas habrá, tengo el conocimiento de que son los mejores y la repercusión es que deben estar ahí", remarcó.

"LAS POLÉMICAS NO VAN A DESAPARECER NUNCA"

Soto sabe que "el fútbol es pasión" y que por ello "las polémicas en sí no van a desaparecer nunca". "No lo vamos a poder evitar, pero sí tener las armas, la formación y la tecnología para que el error, que también nos equivocamos, sea el menor posible y que venga por otra cosa como por criterios de apreciación del aficionado", prosiguió el abogado.

El nuevo responsable arbitral ya tiene "relación con bastantes árbitros de Primera" y cuando se encuentre con ellos próximamente en una concentración en Asturias les pedirá que "confíen" en él y "en el proyecto". "Estoy para apoyarles y pelearme con quien sea en defensa del colectivo, espero me den un voto de confianza porque no les voy a defraudar. Es muy fácil defender a la gente buena", manifestó.

"Todos los actores tienen algo que decir y aportar, pero el VAR es estrictamente arbitral y la entrada física de actores ajenos no lo veo. Lo queremos profesionalizar y que sean personas que han pasado por el arbitraje profesional para tener un VAR que sea visto como una herramienta superpositiva y brutal", ahondó de cara al anuncio de que exjugadores y extécnicos tendrán voz en una comisión formada para lograr mejoras arbitrales y que "no existía hasta ahora". "Hay que ver a quién invitamos y cómo, aún no sé cómo se va a instrumentar", aclaró.

Sobre las designaciones, el objetivo es usar la IA con todos "los parámetros objetivizados", mientras que no ve claro eliminar la territorialidad de los árbitros. "Tenemos que analizarlo con más detenimiento, creo que no debería eliminarse", admitió.