De la Fuente anunciará la lista para enfrentarse a Georgia y Turquía el viernes 7 de noviembre

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ofrecerá el próximo viernes 7 de noviembre la lista de jugadores convocados para los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial 2026 de la selección española, en los que se enfrentará a Georgia y Turquía.

El técnico riojano ofrecerá la lista de convocados a las 11.30 horas a través de los medios oficiales de la Federación para después, a partir de las 12.30 horas, atender a los medios de comunicación en el salón José Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El primer partido será el sábado 15 de noviembre contra Georgia en Tiflis (18.00 horas) y el segundo frente a Turquía en Sevilla (20.45 horas) el martes 18. Una ventana a la que España llega como líder del Grupo E con 12 puntos y con la clasificación muy encarrilada.

El mismo viernes, a las 12 horas, David Gordo hará pública la lista de la Selección española sub-21, que cerrará 2025 con dos partidos en noviembre. El viernes 14, en el Anxo Carro de Lugo (20.45 horas), disputará la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría de 2027 contra San Marino, y el martes 14, se mide con Rumanía a domicilio en Sibiu (18.00 horas), en la quinta fecha.

España es líder de su grupo con pleno de victorias después de jugar ante Chipre, Kosovo y Finlandia. Además, David Gordo atenderá a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas después de que lo haga Luis de la Fuente.