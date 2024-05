De la Fuente: "Vamos a estar juntos, cuando acabemos será momento de cobrar o reconocer"

LAS ROZAS (MADRID), 27 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dejó claro tras dar su prelista de 29 jugadores para la Eurocopa 2024 que "todos tienen las mismas opciones", pero que también la tendría "clarísima" si hubiese tenido que anunciar la definitiva para un torneo para el que solicitó "estar juntos" y esperar a que acabe la andadura "para cobrar o reconocer".

"La lista de 29 es simplemente por garantizar que quedan todavía jugadores por incorporarse y todos tienen las mismas opciones, eso quiero dejarlo claro desde el principio. Es por garantizar que ante cualquier contratiempo que se pudiera producir, ya no solo en este partido del día 1 o el día 31, que Laporte juega también la final de la Copa de Arabia, sino también en los entrenamientos que pueda haber algún contratiempo y genere un problema", señaló De la Fuente en rueda de prensa tras ofrecer su prelista para la EURO 2024.

El riojano insistió en su deseo de "minimizar" cualquier problema que pueda surgir y recalcó que cuentan con "algunos jugadores que son muy polivalentes" y que les dan "opciones de cubrir en estos primeros días de trabajo cualquier contratiempo que se produjera".

De todos modos, en este momento tendría "clarísima" su lista de 26, pero advirtió que tiene "días por delante" y que quiere "aprovechar las posibilidades" de que la fecha límite para presentarla ante la UEFA sea el 7 de junio. "En los últimos meses hemos tenido muchas lesiones desgraciadamente, queremos tener más garantías", incidió el de Haro, que confirmó que "la concentración no termina hasta después del partido ante Irlanda". "Los tres descartes seguirán con nosotros y si consideramos oportuno que nos puedan ayudar más, jugarán contra Irlanda", aclaró.

Para De la Fuente, a la hora de confeccionar una lista así se cuenta con "análisis, datos y como punto final la subjetividad para cuando puede haber dudas entre uno y otro y hay que decidir". "Las sensaciones son otra parte importante que complementan, o los escenarios que hay que contemplar para los partidos o tener especialistas, es muy complejo hacer una", reconoció.

"Creo que hemos elegido a día de hoy a los mejores. Hemos tenido que esperar hasta el último momento para ver que todos están en perfectas condiciones y el número ha estado bailando entre 29 y 31, pero con 29 creemos que cubrimos todas las expectativas", subrayó el seleccionador.

Este avisó de que "nadie tiene nada garantizado". "Hay que ganárselo día a día, es una rivalidad diaria", demandó. "Igual alguno de los que ahora puedan estar entre los tres descartes se ganan su lugar. Todos se lo van a tener que ganar, todos van a pensar que están en esos 26, como tiene que ser", añadió el técnico, que saldrá de "dudas" viendo a sus elegidos "entrenar juntos, en los partidos y las sensaciones".

En la delantera, De la Fuente continúa viendo muchos jugadores en su intento de "encontrar el mejor bloque". "Nuestra responsabilidad es la de darles oportunidades a todos para compitan al máximo nivel e ir buscando respuestas. Tenemos delanteros muy competitivos y que con nosotros siempre están a un nivel 'top'", remarcó. En este sentido, defendió a Álvaro Morata, que no atraviesa su mejor momento y con el que está "'a muerte'". "Con nosotros siempre da nivel de matrícula de honor, es un gran capitán, de titular tengo cero dudas", zanjó.

"NO VAMOS A DEFRAUDAR A LA AFICIÓN"

El técnico riojano no entró a valorar la posibilidad de que jóvenes como Pau Cubarsí y Lamine Yamal doblen Eurocopa y Juegos. "Estoy centrado en la Eurocopa, lo que pase después ya se establecerá, el seleccionador olímpico (Santi Deni) controla mucho mejor que yo lo que rodea esa selección y cuando acabe la EURO valorará quién tiene que ir y si está en condiciones", explicó.

Pero lo que no le preocupa es que Yamal pueda tener sobrecarga de partidos y se lesione. "El fútbol es una actividad de riesgo y los buenos juegan siempre. Los seleccionadores tienen el mismo derecho a poner a los mejores, todos los grandes futbolistas juegan muchos partidos y son los que se van ahora a la Eurocopa o la Copa América", recordó.

Por otro lado, Luis de la Fuente pidió unión para este torneo. "La selección engancha más de lo que seguramente reflejamos en los medios y no va a ser diferente ahora. Pido al aficionado que se deje llevar por la selección, que se dejen aparte los clubes, edades y orígenes, es una sola camiseta y vamos a defenderla y sentirla", recalcó.

El seleccionador cree que los medios de comunicación tienen "una gran responsabilidad para seguir enganchando a la gente en los momentos difíciles". "Y cuando acabe nuestra andadura, ojalá que el 15 de julio, será momento de cobrar o de reconocer, pero de momento vamos a estar juntos", demandó.

De todos modos, no quiere "convencer a nadie" y desea que "cada uno se expresa con libertad". "Sí me gustaría que la gente se enganche y anime, somos la selección española, ningún club", reiteró el de Haro. "Hay que dejar al margen lo que es fuera de lo deportivo. El aficionado es muy inteligente y tiene corazón y orgullo de país, no me cabe duda de que va a estar con nosotros y si hay algún remolón aquí estamos para animarles para que no duden en seguirnos porque no le vamos a defraudar", sentenció.

"TRANQUILO" CON EL TEMA DE SU RENOVACIÓN

De lo que tampoco tiene dudas es del ambiente en la 'Roja'. "Llevamos 18 meses juntos y el tiempo hace que se fortalezcan los lazos y nos vayamos conociendo mejor. Nos sentimos como una familia, con un vínculo muy fuerte, con buenas personas y con un grupo muy cohesionado, muy implicado donde todos miramos por el bien general y no por el individual, eso es una buena base para iniciar una andadura como esta", expresó.

"Hay muchos tipos de liderazgo, pero creo que el liderazgo no se impone, atrae. Nosotros preferimos que sea el equipo, somos más fuertes con el equipo, que ha asumido que el talento individual está al servicio del grupo", prosiguió De la Fuente.

Por ello, y pese a que arrancan la EURO en "un grupo muy difícil", ve a la selección "preparada". "Hemos conformado un grupo muy competitivo y vamos a tener la oportunidad de demostrarlo, estamos en disposición de pelear por algo muy importante con las mismas armas que otras grandes selecciones, pero sólo llegan dos a la final", declaró.

Finalmente, se mostró "tranquilo" con la firma oficial de su renovación. "Seguro que en esta semana se escenificará y se buscará el momento más oportuno de cara a mandar un mensaje potente a la afición, los jugadores y la institución", admitió De la Fuente.