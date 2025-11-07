De la Fuente: "Lamine está en perfectas condiciones y nos jugamos muchísimo"

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, dejó claro este viernes que ha convocado al extremo del FC Barcelona Lamine Yamal porque está "en perfectas condiciones" y que además se juegan "muchísimo" en estos partidos ante Georgia y Turquía, mientras que no cree que haya ningún problema de convivencia tras lo sucedido en el Clásico porque son "una gran familia" e insistió en disfrutar del "momento excepcional" que están atravesando.

"Creo que está en perfectas condiciones, su entrenador ha dicho que está apto y está recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre. Lo celebramos y estará aquí lo que creamos oportuno que esté. Tenemos dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial, nos jugamos muchísimo y, obviamente, tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros", señaló De la Fuente en rueda de prensa, que comenzó con un recuerdo al fallecido José Manuel Ochotorena, exentrenador de porteros del combinado nacional.

El técnico riojano dejó claro que si debe hablar con el extremo por lo sucedido con Dani Carvajal, uno de los capitanes de la 'Roja', en el Clásico, lo hará con "naturalidad" y que en la selección "es muy fácil estar y convivir con los futbolistas". "Yo me quedo con la imagen de Lamine abrazándose a Dani el día del gol con Croacia (en la Eurocopa)", advirtió.

"Lo que sí digo es que aquí conformamos una gran familia, un grupo muy unido, cohesionado, y no tenemos ningún tipo de problema, pero ni con estos dos jugadores, ni con ninguno de otros clubes. Afortunadamente, eso aquí no existe", zanjó.

En este sentido, insistió que Yamal está "en un proceso natural". "Es que tiene 18 años. Cualquier jugador está en un proceso todavía de formación, de madurez en el plano humano y, por supuesto, en el plano futbolístico. Es simplemente acompañarle en esa formación, ayudarle, desde el club a todos los que tengamos relación con él. Esa es la responsabilidad de todos", subrayó.

Tampoco ha hablado con Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, sobre esta convocatoria. "No hemos vuelto a hablar, tampoco hemos hablado más que una vez. Hay tiempo para todo, seguramente en alguna ocasión coincidiremos y hablaremos, pero no hay nada que hablar, creo que quedó todo claro", sentenció al respecto.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de igualar la racha de 31 partidos sin perder de Italia y de acabar el año como número uno, el de Haro recordó que siempre está "orgulloso de estar dirigiendo a una relación de futbolistas excepcionales, a una selección que es maravillosa en el plano futbolístico y humano".

"VAMOS A DISFRUTAR PORQUE LOS MALOS MOMENTOS LLEGARÁN"

"Estoy orgulloso de los pasos que vamos dando, de cumplir objetivos, de seguir creciendo, de seguir mejorando. Estoy muy esperanzado por los nuevos retos que tenemos y por cualquier logro conseguido. No pensamos en el número de partidos que se puede superar o igualar, vamos paso a paso y vamos pensando en qué hay que conseguir", añadió al respecto.

De la Fuente reconoció lo que "a nivel mediático representa una selección" y pidió valorar lo que están "viviendo en los últimos 10, 12, 14 años y en estos últimos dos años", lo que considera "histórico". "Vamos a disfrutarlo porque los malos momentos llegarán, que esperemos que sea lo más tarde posible. Vamos a disfrutar del momento excepcional que estamos viviendo y que se pueden conseguir todavía muchas más cosas importantes. Pongamos en valor eso, que creo que lo hacemos, pero a veces se nos olvida un poco", aseguró.

Ahora, con la clasificación para el Mundial muy cercana, quieren ir "paso a paso". "Primero, tenemos que superar el difícil compromiso en Georgia, que es muy importante y donde podemos dejar casi consolidada la clasificación. Después, contra Turquía, vamos a sacar otro equipo muy competitivo y de un gran nivel porque es nuestra responsabilidad porque más allá de los resultados, es un prestigio internacional. En cualquiera de los casos vamos a sacar los mejores equipos que podamos sacar en ambas situaciones", recalcó.

El técnico riojano fue preguntado por los cuidados que hace a nivel personal Marcos Llorente, los cual le parece "fantástico" y respeta "total y absolutamente". "Soy de los que aconsejo que nos cuidemos mucho, que la salud es lo más importante o único, verdaderamente importante que tiene esta vida. Y si él cree que ese es el camino, le aplaudo y apoyo totalmente", opinó.

De la Fuente celebró "el momento de dulce" que está atravesando Fermín López, un futbolista que regresa a la lista tras perderse la última por lesión y del que no oculta que está ahora "para vivir cerca del área", aunque aclaró que en la selección hay "una realidad diferente a la que tiene en su club". De un compañero del andaluz como Dani Olmo, recordó que "es muy importante por lo que aporta también dentro y lo que aporta afuera".

Sobre el puesto de '9', explicó que está "muy contento" con los que juegan ahí y que en el combinado nacional cuentan con "delanteros de diferente perfil". "Además, tampoco tenemos una dependencia grandísima o decisiva con el delantero centro para la materialización del gol, sólo tenemos que ver los números que tenemos y que metemos goles muchos jugadores. Eso es una ventaja y además libera muchísimo porque el futbolista nos da otras cosas que para nuestro modelo es decisivo", puntualizó.

Por último, el seleccionador confirmó que ya ha "votado" para los 'The Best' de la FIFA, para los que "seguramente" habría incluido "algún otro futbolista más" español más allá de Lamine Yamal y Pedri González, los únicos nominados.