De la Fuente: "No me preocupa ver a Lamine Yamal con Neymar, tendrá que divertirse"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha reiterado que Lamine Yamal es "un futbolista especial" y ha asegurado que "no" le "preocupa" verle de vacaciones con Neymar, además de afirmar que Joan García tiene "las puertas de la selección abiertas si sigue en esta dinámica" y que Dean Huijsen "tiene madera para ser un futbolista muy bueno si tiene suerte con las lesiones".

"Todos vemos que es un futbolista especial, pero todo tiene un proceso. Él lo tiene muy claro, está centrado, creo que es muy maduro para la edad que tiene. Sabe lo que tiene entre manos, flaco favor le haríamos si solo le adulamos", declaró en una entrevista a El Partidazo de COPE de Juanma Castaño. "Oí que a Lamine le falta gol, madre mía... Yo dije, vivo en un mundo de marcianos", bromeó.

Tampoco le preocupa que el delantero azulgrana se divierta marchándose a Brasil con Neymar. "En el fútbol español, si piensan que van a llegar a la cima sin trabajar, se equivocan. Lamine tendrá que divertirse, no me preocupa verle con Neymar. No va a estar todo el día sentado, en la vida hay momentos para todo", señaló.

Sobre un futuro compañero de Lamine en el Barça, el portero Joan García, aseguró que "si sigue en esta dinámica, tiene las puertas de la selección abiertas". "Estuvo conmigo en la Sub-21, le conozco bien. Tendrá una oportunidad si se la gana. En España tenemos los mejores porteros del mundo. Es muy difícil formar parte de la portería de la selección", dijo.

Sobre el madridista Dean Huijsen, reconoció que "no" tuvo "ninguna duda en llamarle" para la absoluta. "La sorpresa la tendrían algunos medios de comunicación... hay que respetar el trabajo de los profesionales, nosotros sí conocemos a los jugadores. Si tiene suerte con las lesiones, tiene madera para ser un futbolista muy bueno", aventuró.

Sin embargo, no quiso mojarse sobre dónde prefiere que juegue el delantero del Athletic Club Nico Williams, pretendido por el FC Barcelona. "No tengo preferencias, yo quiero que juegue y esté sano. Nunca he escondido que soy del Athletic de toda la vida, pero tengo una responsabilidad con el fútbol español. Que sea feliz, que esté sano y que juegue donde tenga que jugar", deseó.

También habló del guardameta Unai Simón, y recalcó que "se le cuestionó" y se dijo "que no estaba preparado para ser internacional". "Yo sí leo lo que dicen de otras personas, de mí no. Eso sí tengo que tenerlo controlado, tengo que estar con el jugador, me interesa saber cosas que puedan afectarle", afirmó, antes de rehusar opinar de Iñigo Martínez. "La única motivación que tengo en mis decisiones es deportiva. Habrá gente que tenga otros intereses. Yo llevo a los que creo que son los mejores", aseguró.

Tampoco entró en el debate de si debe llamar a un jugador que ondea una bandera independentista. "Yo en ese tema no entro. Yo quiero gente comprometida, implicada, con sentimiento de pertenencia. Yo tomo decisiones deportivas. No he conocido a nadie que me haya dicho nunca que no quiere venir a la selección", expresó.

"Todas las decisiones que tomo las tomo totalmente en libertad, no me condiciona nada ni nadie. Nunca he recibido presiones de ningún club. ¿Algún jugador que me haya pedido no ir? Nunca, al contrario, los jugadores vendrían hasta con muletas", prosiguió.

Por otra parte, rememoró el penalti fallado por Álvaro Morata en la final de la Liga de Naciones. "Estaba convencido de que lo iba a meter y de que nos iba a hacer campeones, desde la tranquilidad de que es uno de nuestros especialistas. Por supuesto que le volvería a dar ese penalti. Estaba preparado. Lo tiró con todo el convencimiento, yo creía que nos iba a dar la gloria. La responsabilidad es mía porque yo elegí los cinco responsables", manifestó.

Respecto a la continuidad del delantero en las convocatorias, explicó que no apuesta por él "por capricho". "Cuando prescinda de alguno de ellos, será un ejercicio de honestidad, no habrá conflictos. Conmigo Morata va a tener las puertas de la selección abiertas, pero no sé si para jugar de '9' o para otra función como sumar en el grupo, es un tío muy gracioso. Si alguien entiende que es para ser titular, o no me explico bien o no lo entiende bien. Tiene el mismo derecho que cualquiera, eso no quiere decir que vaya a estar en septiembre o en el Mundial, queda un mundo", expuso.

"NO TENGO FECHA DE CADUCIDAD, ME ENCUENTRO FUERTE"

De la Fuente también reconoció que le "gustaría" entrenar a la selección en el Mundial de España, aunque es realista. "Yo sé cómo funciona esto, siempre estás más cerca del final de los ciclos. Soy feliz en la federación y dirigiendo a la selección de mi país, es lo máximo que le puede pasar a un deportista. Ahora mismo tenemos una relación fantástica. No hay ningún compromiso, cuando tenga que acabarse, se acabará. Yo no tengo fecha de caducidad, me encuentro fuerte. Yo quiero seguir en la selección", subrayó.

En otro orden de cosas, lamentó el final de la etapa como seleccionador Sub-21 de Santi Denia, al que quiere "como a un miembro de la familia". "Yo le veía como el futuro seleccionador absoluto", reconoció, antes de hablar de la posibilidad de que Raúl González Blanco ocupe su lugar. "Le conozco del curso de entrenadores y hemos compartido momentos. A mí no me han consultado, no sé si la noticia es cierta. Yo no tengo que opinar, la RFEF tiene que saber el perfil que quiere. El que venga va a ser bien recibido y apoyado", indicó.

Por último, consideró que es "el momento de sentarse" para hablar del apretado calendario y "poner soluciones". No vale en febrero decir que hay muchos partidos, ya lo sabemos en julio. Si sigue como está, es porque lo aceptan todas las partes. Yo no tengo que hacer peticiones. No es mi función, a mí nadie me ha preguntado. Hay muchos partidos, que se pongan de acuerdo. Lo que no puede ser es la hipocresía. No puede ser que se quejen en octubre cuando el calendario se sabe desde julio", concluyó.