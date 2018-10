Fútbol.- Casillas no se fía del posible bajón del Barcelona: "Si la semana que vienen ganan 2-0 nos olvidamos de esto"

Actualizado 27/01/2006 15:18:02 CET

"Todo esto es más que nada por hablar de algo, porque el Barcelona está teniendo una línea buena y nosotros debemos ganar y esperar"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El guardameta del Real Madrid Iker Casillas reconoció su "sorpresa" por la derrota de anoche del FC Barcelona en la Copa del Rey ante el Zaragoza (4-2), pero consideró que no se puede hablar de un bajón de juego del cuadro azulgrana, ya que el error copero incluso puede subsanarse en la vuelta.

"A todos nos sorprendió porque el Barcelona apenas ha encajado goles y estaba muy sólido atrás, pero eso muestra que no te puedes confiar aunque hayas ganado 18 partidos. Pero creo que todo esto es más que nada por intentar hablar de algo, porque el Barcelona está teniendo una línea buena y nosotros lo que debemos hacer es esperar que no siga así, aprovechar nuestras oportunidades y no fallar, ganar y esperar", explicó.

El madrileño cree que la eliminatoria sigue estando "abierta", por lo que elude 'elegir' rival para semifinales. "En la Copa del Rey un 4-2 fuera de casa puede ser hasta bueno porque el Barcelona puede marcar dos goles en casa. Están jugando bien, han tenido un pequeño bache y si el miércoles que viene ganan por 2-0 nos olvidamos de todo esto", consideró.

Así, cree que será un duelo "sufrido y emocionante" y asegura que no tiene preferencias. "La Copa hace emparejamientos bonitos. Con los equipos que había, todos iban a ser interesantes, pero hay que esperar porque el Zaragoza también ha hecho méritos para pasar", explicó.

Volviendo a la Liga, el meta espera con ganas el duelo del domingo ante el Celta, sobre todo tras el polémico 2-3 de la primera vuelta. "Fue un partido bonito, con buen juego, goles, remontada y una decisión que nos perjudicó y privó de los tres puntos, pero los árbitros unas veces te perjudican y otras te favorecen", recuerda.

"Tenemos que ir a por los tres puntos y mantener la racha, a la espera de que los que están arriba puedan perder algún punto y nosotros recortarlo", deseó.

"EL TECNICO LO TENDRA DURO PARA ELEGIR, PERO ESTARA CONTENTO".

Por otra parte, reconoció que es "importante y positivo que se vayan recuperando los lesionados". "El que más lo agradece es el entrenador, que puede contar con más jugadores y competencia. El míster está rotando y eso es bueno para que el jugador sepa que se puede contar con él en un momento dado. Lo va a tener complicado para elegir, pero le encanta eso. Para él será duro, pero estará contento", consideró.

Reconoce que en las últimas jornadas se respira buen ambiente y cada vez ser esperan con más ganas los grandes partidos. "Todos los encuentros son importantes, pero más contra equipos como Valencia, Deportivo, Barcelona... o contra los que hemos perdido. En el Arsenal, si te digo la verdad no estoy pensando, es inevitable oír algo, pero no tengo un seguimiento exhaustivo", dijo.

"El ambiente que se respira es bueno, cuando vas ganando todo es bonito y todos parecemos altos y guapos", bromeó, sobre la mejoría, que también se ha visto reflejada en Robinho: "Tuvo que acoplarse a un cambio brutal y ahora su labor es buena, pero también porque los jugadores que están a su alrededor le hacen que disfrute".

"Estamos encantados porque con su edad y talento esperamos que siga dando alegrías al madridismo y a toda la gente que le guste el fútbol", sentenció Casillas.