Fútbol.- Christian Fernández (Racing): "Estoy tranquilo, se han descartado problemas cardiológicos o respiratorios"

Actualizado 10/12/2008 21:44:22 CET

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lateral del Racing de Santander, Christian Fernández, que fue sometido ayer a unas pruebas cardiológicas por un cuadro de palpitaciones y sensaciones de ahogo, afirmó hoy tras incorporarse a los entrenamientos al recibir el alta, que se encuentra "tranquilo, porque se han descartado problemas cardiológicos o respiratorios".

"Fue un susto, pero ahora estoy tranquilo porque las exploraciones han descartado que sufra cualquier patología cardiológica o respiratoria, mi objetivo es ahora integrarme en la dinámica del grupo", explicó el futbolista santanderino, que compareció en rueda de prensa al finalizar el entrenamiento.

El lateral izquierdo señaló que "sólo ha ocurrido en dos ocasiones haciendo esfuerzo físico". "He tenido esos síntomas y, por eso, los médicos quisieron hacer las pruebas pertinentes, lógicamente estaba preocupado, porque siempre la salud es lo primero para todo", explicó aliviado.

"Ahora que ya me han dicho que no tengo nada, quiero dedicarme a entrenar y a volver a convencer al entrenador de que tengo un hueco en el equipo. Para eso tengo que tener el doble de esfuerzo y de sacrificio porque las cosas marchan bien y es difícil, ahora, entrar en el once", afirmó.

Sobre el choque ante el Almería que se disputa el próximo domingo en el estadio de los Juegos del Mediterráneo, Christian afirmó que "vendría muy bien sumar tres puntos para mantenerse en la zona media de la clasificación".