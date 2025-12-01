El fútbol europeo impulsa el cambio en el sistema de traspasos a través del diálogo social en la UE

Archivo - Joan Laporta, Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaïfi en el palco del Lluis Companys de Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los clubes europeos, las ligas europeas, FIFPRO Europa y la UEFA emitieron este lunes una resolución sobre los principios claves del sistema de transferencias en el fútbol y su reforma, tras un proceso formal de diálogo social en la Unión Europea.

Según informaron las partes en un comunicado, la asociación Clubes Europeos de Fútbol (EFC), antigua ECA, Ligas Europeas, FIFPRO Europa y el ente rector del fútbol continental, "los interlocutores sociales europeos reconocidos en el fútbol profesional", han llevado a cabo este proceso tras la sentencia 'Diarra' de octubre de 2024 por parte del Tribunal de Justicia de la UE, que "impugnó algunas disposiciones clave del Reglamento de Transferencias (RETJ) que requerían ajustes para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE".

Este dictamen del TJUE dio la razón al futbolista francés Lassana Diarra, que jugó en el Real Madrid, entre otros, en su litigio contra la FIFA y determinó que algunas de las normas del organismo en materia de traspasos internacionales eran contrarias al Derecho de la UE y que obstaculizaban la libre circulación de los jugadores y restringían la competencia entre los clubes.

Esta sentencia impulsó al fútbol europeo a revisar colectivamente cómo reforzar la normativa del sistema de transferencias para garantizar "la estabilidad a largo plazo, la equidad, la seguridad jurídica y un entorno regulatorio equilibrado que permita el desarrollo tanto de clubes como de jugadores".

Adoptada en la reunión plenaria del Comité de Diálogo Social Sectorial de la UE para el Fútbol Profesional, celebrada bajo los auspicios de la Comisión Europea en Bruselas el pasado 26 de noviembre, la resolución conjunta "establece un marco común basado en el Derecho de la UE y la gobernanza colectiva para guiar las reformas actuales y futuras de la FIFA".

"Se centra en encontrar un equilibrio entre los legítimos intereses de los clubes y la protección de los derechos individuales y la libertad de movimiento de los jugadores, en defender el papel de las ligas y los clubes en el desarrollo y la sostenibilidad del fútbol, en los efectos redistributivos del sistema de fichajes y en mejorar los procedimientos de fichajes para que sean más sencillos, eficientes y transparentes, todo ello con el fin de apoyar la integridad, el crecimiento y la competitividad a largo plazo del fútbol europeo", añadió el comunicado.

Este recuerda que Europa "concentra casi el 90 por ciento del valor del mercado mundial de fichajes y los flujos más significativos de movimiento de jugadores y actividad contractual", por lo que "tiene la responsabilidad de liderar y un papel legítimo en la definición de las normas que afectan a sus clubes, jugadores, competiciones y al ecosistema en general".

"Los interlocutores sociales y la UEFA han acordado continuar las conversaciones colectivas sobre el sistema de fichajes en el Comité de Diálogo Social Sectorial de la UE en 2026, con especial atención a la compensación, las recompensas a la formación y los mecanismos de solidaridad, la protección de los jugadores y las trayectorias profesionales de los menores de 18 años, y el fortalecimiento de las estructuras nacionales de resolución de disputas", remarcaron las partes.

Además del sistema de traspasos, estos interlocutores sociales se han centrado este año en otras tres líneas de trabajo: Diversidad, Igualdad e Inclusión (DEI), apoyo al diálogo social nacional, y salud y seguridad laboral.

En cuanto a estos últimos, se han centrado en las exigencias físicas y mentales del fútbol moderno, tanto masculino como femenino, desde la gestión integral de la carga de trabajo hasta la protección de un descanso adecuado durante y fuera de temporada, como parte del calendario internacional de partidos. "El trabajo conjunto en las cuatro líneas de trabajo, incluido el sistema de transferencias, continuará el próximo año con el fin de desarrollar soluciones comunes", sentenció el comunicado.