Garitano: "Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia, y un señor además"

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la UD Almería, Gaizka Garitano, opinó este sábado que su homólogo en el Real Madrid, Carlo Ancelotti, "es uno de los mejores entrenadores de la historia", y también "un señor" por haber estimado al equipo almeriense en la víspera de su enfrentamiento durante la jornada 21 en LaLiga EA Sports.

"Es normal", se resignó Garitano al saber que el técnico madridista apenas había sido cuestionado por el Almería en su rueda de prensa. "Nosotros vamos los últimos, tampoco van a preguntar mucho sobre nosotros. Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia, y un señor además. O sea que es normal que por nosotros pregunten poco", repitió el técnico del conjunto almeriense.

"Lo que tenemos que hacer nosotros es reivindicarnos y mañana competir. Creo que lo podemos hacer, ya lo hemos demostrado. Tenemos que demostrarlo y que se hable más de nosotros después del partido de lo que se ha hablado antes. Eso está en nuestra mano y vamos a ver si lo hacemos", vaticinó Garitano en su propia rueda de prensa.

Luego dio escasos detalles sobre el defensa serbio Aleksandar Radovanovic, recién fichado. "Ya te diré cuando juegue. Es el primer día hoy. Es el perfil que necesitamos, luego ya veremos el rendimiento que nos da. Ojalá nos dé buen rendimiento porque la verdad es que necesitábamos reforzarnos atrás, y más tener un perfil de un central zurdo, él cumple con las características que necesitábamos", explicó.

Preguntado de nuevo sobre qué hace falta para ganar en el Estadio Santiago Bernabéu, el técnico del Almería dijo que "se tiene que juntar todo un poco". "Que nosotros hagamos un gran partido, en la línea que hicimos contra el Atlético de Madrid o contra el Barça. Que estemos nosotros en una versión muy buena nuestra y luego ellos que no tengan el día en cuanto a acertar", argumentó.

En este sentido, definió al Real Madrid como "un equipo que genera muchísimas ocasiones de gol". "Siempre los equipos que han estado en partido también han tenido ese pelín de suerte de que no han tenido su día ofensivamente. En cuanto a generar, es un equipo que tiene muchísimos recursos. Se tiene que dar eso, que nosotros estemos muy bien y que ellos no acierten esas ocasiones que normalmente tienen", insistió.

"Ya hemos demostrado contra este tipo de equipos que nosotros también somos capaces de dar una buena versión, tal como se vio contra el Barcelona y contra el Atlético de Madrid, incluso contra el Girona. Esos partidos son la referencia de que nosotros estuvimos bien y que estuvimos a punto de empatar", reiteró Garitano.

"El Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, a nivel colectivo y a nivel individual. Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo. No estamos en una situación en la que podamos regalar ningún partido o guardarnos nada, tenemos que competir como lo hicimos el otro día; y si competimos bien allí y damos una versión nuestra buena, vamos a estar en el partido, eso lo tengo claro, porque ya lo hemos demostrado hasta ahora en cualquier campo que hemos jugado", subrayó.

"Hemos jugado contra el Barcelona fuera, Atlético de Madrid fuera, el otro día contra el líder en casa... Y nosotros ahora mismo estamos para competir contra cualquier equipo. Otra cosa es que vamos al Bernabéu y ahí ya sabemos lo que hay, la superioridad que suelen tener ellos sobre los rivales y la capacidad que tienen. Pero seguro que se van a encontrar ellos un partido muy complicado", avisó.

Mientras, negó haber tenido "en cuenta" la prórroga de los merengues en su reciente eliminatoria de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. "Esos jugadores y esos equipos ganan títulos y están ahí no sólo porque son buenos jugadores, sino por dos cosas: una es que no se relajan nunca, que juegan al 100% siempre, y por eso ganan casi todos los partidos y ganan títulos, porque son muy competidos, son animales competitivos; y otra, porque sus procesos de recuperación son mucho más rápidos que los que podemos tener nosotros", señaló Garitano.

"Ellos jugaron el jueves, pero no es lo mismo que si hubiéramos jugado nosotros. Son futbolistas de altísimo nivel físico, que están acostumbrados a jugar domingo y miércoles, por el físico que tienen ya solo recuperan en dos días lo que a nosotros nos cuesta recuperar en cinco o seis. Por eso mismo esperamos un buen Real Madrid, seguro que harán rotaciones y tendrán gente fresca", advirtió al respecto.

Por último, Garitano esquivó hablar sobre su continuidad. "Aquí vivo el día a día. Imagínate con los resultados que estamos teniendo y en la situación que estamos, nunca ni desde el primer día he pensado en mi futuro. Lo más importante es el futuro del equipo y yo voy viviendo día a día. Hoy estoy aquí preparando el partido de mañana, pero no pienso en mucho más allá. Me gustaría ir dándole la vuelta a esto, ir ganando partidos y poder seguir aquí, pero sé que eso pasa por ganar partidos y todavía no lo hemos hecho", concluyó honesto.