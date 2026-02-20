Gavi empieza a entrenar parcialmente con el grupo en el Barça

Gavi pasa por el 'pasillo' de sus compañeros en el regreso a los entrenamientos con el FC Barcelona - FCB

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional Pablo Páez Gavira 'Gavi' ha empezado a entrenar este viernes parcialmente con sus compañeros en el FC Barcelona y da un paso más hacia su recuperación, dentro de un largo proceso por una lesión en el menisco de la rodilla derecha que le hizo pasar por quirófano en septiembre.

Gavi ha tenido este viernes su primer contacto con el equipo meses después de su operación y "afronta ya la recta final de su recuperación", según explicó el club blaugrana.

El centrocampista del FC Barcelona, que ya se lesionó esa misma rodilla de gravedad a finales de 2023, tuvo que someterse a una artroscopia para solucionar varios problemas y el club, en su día, estipuló entre 4 y 5 meses de baja, estando ya en esa horquilla alta de tiempo de recuperación.

El '6' tomó parte de la sesión del grupo, llevada a cabo sobre el césped del campo Tito Vilanova, que ha vuelto a contar con la presencia de Pedri y Marcus Rashford, que siguen con su puesta a punto. Tommy y Emilio, del Barça Atlètic, completaron la sesión.

No será el último entrenamiento antes del partido de este domingo contra el Levante UD en el Spotify Camp Nou. Los de Hansi Flick volverán a ejercitarse este sábado en una sesión abierta a los medios de comunicación durante sus primeros 15 minutos.