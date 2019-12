El Getafe busca con ambición el billete a los cruces ante el Krasnodar

Publicado 11/12/2019 17:56:54 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Getafe será el único de los tres representantes españoles en la Liga Europa que se juegue el billete para los dieciseisavos de final en la última jornada de la fase de grupos de este jueves, un objetivo para el que necesita no perder en el Coliseo (18.55 horas) ante el Krasnodar ruso.

Los 'azulones' centrarán la atención del cierre de esta primera fase a la que tanto el Sevilla como el Espanyol llegan ya clasificados y además como primeros de sus respectivos grupos, por lo que ambos podrán centrarse exclusivamente en reservar fuerzas para LaLiga Santander.

En cambio, esta tesitura es la que debe decidir un Getafe que llega con muy buenas opciones de unirse a sevillistas y espanyolistas, lo que podría provocar que José Bordalás aparte las habituales rotaciones que ha estado usando en la competición europea para asegurarse su supervivencia europea con su equipo más reconocible.

Y además tampoco puede fiarse del Krasnodar, un equipo peligroso y mejorado respecto a la ida en su estadio, donde el conjunto madrileño salió con los tres puntos (1-2). Los de Sergei Matveev se sobrepusieron ganando sus tres siguientes partidos y necesitarán una cuarta para dejar fuera a su rival, que cuenta con la ventaja de manejar también el empate.

El Getafe afronta esta importante cita en uno de sus mejores momentos de la temporada, instalado en la zona europea de LaLiga Santander y volviendo a mostrar esa rocosidad de antaño. En los últimos dos meses, sólo el Basilea, en dos ocasiones, y el Sevilla, han podido ganarle, y bajo esa solidez y regularidad, los 'azulones' esperan confirmar el pase con un nuevo triunfo, el cuarto consecutivo, que les haría además aspirar a ser primeros, aunque eso pasa por un tropiezo en casa del Basilea ante el eliminado Trabzonspor.

Además, en esta positiva racha, el equipo de Bordalás, que no quiere especular con el empate, ha dejado su portería a cero, con sólo un gol encajado en sus últimos cinco partidos. Una fortaleza que se pondrá a prueba ante un equipo que deberá atacar y que tiene potencial arriba como quedó claro en un escenario de entidad como el Do Dragao, donde en la tercera previa de la 'Champions' en agosto fue capaz de ir ganando 0-3 pasada la media hora, aunque este jueves no podrá contar con Ari.

Por su parte, en el Grupo A, el Sevilla intentará cerrar la fase de grupos con el pleno de victorias en su visita (18.55) al GSP Stadium de Nicosia, donde le espera un APOEL, que ya tiene garantizado el segundo lugar y que tratará de aprovechar las múltiples rotaciones del rival, que pensará más en el duelo del fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Villarreal y que no pierde desde hace dos meses (Camp Nou).

Finalmente, en el Grupo H, el Espanyol también dará prioridad a su preocupante situación liguera y al encuentro ante el Betis del domingo en la visita (21.00) al RCDE Stadium de un CSKA Moscú ya eliminado. El partido representará una oportunidad para los que menos juegan, que tendrán la responsabilidad de mantener el récord de invicto en Europa a los 27 partidos.