Lopetegui: "Se juegan tres puntos y prestigio"

Publicado 11/12/2019 21:48:17 CET

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, recordó que este jueves en Liga Europa habrá "tres puntos y prestigio" en juego, por lo que dejó claro que su equipo saldrá a ganar al APOEL Nicosia, a pesar de tener resuelto su liderato del Grupo A.

"Los chicos tienen claro que mañana venimos a ganar. Es un partido de Europa, donde se juegan tres puntos y prestigio. Hay también un premio económico. Nosotros vamos a tratar de hacer un buen partido ante el rival más potente del grupo y que nos va a obligar a hacer un buen partido", dijo ya en Chipre.

El preparador de los andaluces, que ya llevan varias jornadas clasificados, recordó que el afán de competir no se negocia. "Alicientes hay muchos, pero el espíritu competitivo no se puede quitar y los chicos lo tienen. Mañana van a salir con ambición e ilusión. También vienen muchos chicos jóvenes y seguro que dan también ese toque de energía si tienen minutos", afirmó.

"Ellos han cambiado de entrenador y con nosotros jugaron de una forma diferente. Mañana no sabemos con qué sistema saldrán, pero sabemos que son rigurosos y muy físicos. Puso en aprietos al Ajax en Champions y eso no es sencillo. En su casa seguro que tienen más peligro aún. Lo afrontamos con ilusión y respeto", añadió.

Además, Lopetegui valoró las opciones de jugar de Ocampos. "Lucas está disponible y por eso lo hemos traído. Mañana veremos el once que sale. Claro que tiene opciones de jugar pero el once lo decidiremos mañana", indicó, sin dar pistas sobre un once que puede ser alternativa de muchos.

"Hay jugadores que han tenido menos oportunidades pero no significa que no estén subidos al carro. Entrenan todos de forma brillante y hay mucha competencia interna. Siempre decimos que el despertador suena y hay que estar preparado, como le ha pasado por ejemplo a Bryan hace poco. Eso se hace porque entrenan bien y están preparados, como es el caso de Rony, que seguro que va a aprovechar su momento", dijo.