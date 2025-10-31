Getafe - Girona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Getafe recibe este viernes en el Coliseum al Girona, en la jornada 11 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los azulones buscan dar continuidad a su victoria en San Mamés con otros tres puntos que les situarían en puestos europeos, mientras que los de Michel necesitan su primera victoria liguera a domicilio para abandonar los puestos de descenso.

POSIBLES ALINEACIONES

Getafe: Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Mayoral y Liso.

Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Vanat y Roca.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Getafe y Girona de la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 31 de octubre a las 21.00 horas en el Coliseum.

DÓNDE VER

El duelo entre los azulones y los rojiblancos se podrá ver por televisión a través de los canales Movistar LaLiga y DAZN LaLiga en abierto.