Gil Manzano: "El ambiente está muy crispado"

El árbitro extremeño Jesús Gil Manzano, que este domingo arbitrará la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el FC Barcelona, ha reconocido que "el ambiente" con respecto al arbitraje está "muy crispado", pero ha asegurado que los colegiados están "más unidos que nunca", a pesar de que su "esfuerzo" por abrirse no haya obtenido "la respuesta adecuada".

"Estamos ahora mismo en un ambiente muy crispado por todo lo que rodea. Nosotros hace tiempo hicimos un esfuerzo y nos abrimos a que se conociera mucho más lo que había detrás del arbitraje, no solamente el personaje que va de negro y que dirige un partido; intentamos ver qué había detrás de eso, humanizar la figura del árbitro, porque detrás hay una persona, detrás hay esfuerzo, sacrificio y unos objetivos por los que peleas, trabajas y luchas cada día", señaló en una entrevista a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Sin embargo, cree que este esfuerzo no se ha visto recompensado. "No hemos visto una respuesta por parte de medios de comunicación, de instituciones o de clubes. Creo que ese esfuerzo que hemos hecho no ha obtenido la respuesta adecuada. Creo que ese nivel de crispación que hay más allá de nuestro vestuario ha hecho que estemos más unidos que nunca. Hay una unión de grupo tremenda, vamos todos a una. Todas las opiniones son respetadas y escuchadas y eso da una riqueza de grupo importante. Lo que nos da la grandeza es que todos vamos a una, cerramos filas y vamos en una misma dirección", indicó.

Ahora, Gil Manzano afrontará en Yeda su cuarto Clásico. "Son partidos muy especiales porque sabes la repercusión mediática que tienen, son seguidos a nivel mundial. Si a un Clásico le sumas que además forma parte de una final, creo que le da un poquito más de importancia si cabe. Dirigir una final conlleva una responsabilidad porque hay un equipo que va a conseguir un título y la competición termina ahí. Sabes las responsabilidades que tienes en cada una de las decisiones que vayas a tomar", explicó.

"El arbitraje son retos, tú lo que quieres siempre es pitar el partido de más responsabilidad, el partido en el que pueda haber mayor rivalidad. Tengo muchas ganas, con mi equipo lo hemos preparado a muerte, llevamos aquí una semana, hemos visto las dos semifinales y hemos visto cómo juega cada equipo. Eso nos da un plus y nos hace meternos mucho en el ambiente de qué nos podemos esperar el domingo", concluyó.